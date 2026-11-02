An oil transport truck drives past oil storage tanks at the Cushing crude oil storage terminal in Cushing, Oklahoma, US, on Thursday, June 18, 2026. Inventories at the US's largest commercial crude oil storage hub in Cushing, Oklahoma, have fallen to the lowest since 2014, to about 20 million barrels, as surging exports during the Iran war drain supplies in America. Photographer: Nick Oxford/Bloomberg
An oil transport truck drives past oil storage tanks at the Cushing crude oil storage terminal in Cushing, Oklahoma, US, on Thursday, June 18, 2026. Inventories at the US's largest commercial crude oil storage hub in Cushing, Oklahoma, have fallen to the lowest since 2014, to about 20 million barrels, as surging exports during the Iran war drain supplies in America. Photographer: Nick Oxford/Bloomberg
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Agencia Bloomberg
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El petróleo caía tras un reporte de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quiere dar más tiempo a la diplomacia con Irán antes de reanudar los ataques que podrían frenar la recuperación de los flujos energéticos de la región.

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