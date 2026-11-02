Los futuros del Brent, crudo de referencia, caían cerca de 4%, borrando las ganancias del viernes. Trump le dijo al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que quiere dejar que las negociaciones sigan su curso, informó Axios. Ese mensaje ha ayudado a moderar las expectativas de una escalada, al menos hasta después de las cruciales elecciones de mitad de mandato de EE.UU., que se perfilan como un referendo sobre la gestión de Trump del conflicto en Medio Oriente.

La liquidación “pone de relieve los riesgos binarios de este mercado, que alterna entre una escalada y las esperanzas de conversaciones de paz”, dijo Ole Sloth Hansen , jefe de estrategia de materias primas de Saxo Bank AS. “Ahora todo es geopolítica, especialmente con las elecciones de mitad de mandato”.

El Brent avanzó en octubre y alcanzó un máximo de seis meses pese a la recuperación de los flujos de crudo a través de Ormuz. Trump ha amenazado repetidamente con reanudar los ataques contra Irán después de las elecciones de mitad de mandato, incluso mientras su gobierno señala que la diplomacia sigue siendo su opción preferida.

Irán reiteró que las conversaciones con EE.UU. podrían comenzar y que la seguridad podría volver a Ormuz, pero solo si Washington pone fin a su bloqueo y cumple las exigencias de Teherán. Hasta ahora, ambas partes no han logrado acordar las condiciones para reabrir el paso energético más importante del mundo, lo que mantiene el conflicto en un compás de espera.

Mientras tanto, el líder supremo Mojtaba Khamenei ordenó a los comandantes militares prepararse para un nuevo enfrentamiento con EE.UU. e Israel, aunque su ministro de Relaciones Exteriores señaló avances en las conversaciones diplomáticas. Una delegación iraní estuvo en Catar el sábado para mantener conversaciones con mediadores.

El riesgo de sufrir ataques sigue pesando sobre el transporte marítimo a través del estrecho, incluso mientras los productores del golfo Pérsico han logrado enviar más barriles a través de Ormuz, en ocasiones a ritmos que han rivalizado con los niveles previos a la guerra. El domingo, UK Maritime Trade Operations, una unidad de la marina británica, dijo que recibió un reporte de que un buque había sido alcanzado en Ormuz. UKMTO también dijo que una embarcación fue alcanzada al este de Ras Al Khafji, Arabia Saudita, en lo profundo del Golfo Pérsico.

Incluso cuando los futuros se dispararon al cierre de la semana pasada, el mercado de barriles físicos comenzó a debilitarse. El dated Brent, la referencia que sustenta la fijación de precios del petróleo físico en Europa, retrocedió, mientras indicadores similares en Medio Oriente también bajaron.

La divergencia pone de relieve la prima geopolítica incorporada en los futuros, mientras los operadores evalúan si la recuperación de los flujos de Medio Oriente puede sostenerse cuando EE.UU. e Irán se encuentran al borde de una nueva escalada.

Los envíos de productos petroleros han estado más restringidos que los flujos de crudo. El conflicto en Medio Oriente, junto con la intensificación de los ataques ucranianos contra refinerías rusas, ha disparado los precios de los combustibles este año, y los futuros del diésel europeo se han duplicado con creces.

En ese contexto, Goldman Sachs Group Inc. elevó su previsión para el Brent a US$ 105 por barril para diciembre y a un promedio de US$ 88 el próximo año, al citar mayores riesgos geopolíticos. “Los conflictos en Medio Oriente y entre Rusia y Ucrania, junto con una fragmentación geopolítica más amplia, generan un alto riesgo de disrupciones”, dijeron analistas de Goldman.

El diésel es el producto “más tensionado” de cara al invierno del hemisferio norte, dijo June Goh, analista sénior del mercado petrolero de Sparta Commodities SA. La capacidad de refinación disponible se concentra en China, donde las autoridades siguen controlando estrictamente las exportaciones de combustibles, señaló.

Por separado, OPEP+ acordó durante el fin de semana mantener sin cambios las cuotas de producción en diciembre. La medida es en gran medida simbólica, dado que las hostilidades en Medio Oriente siguen amenazando las exportaciones y las instalaciones de producción.