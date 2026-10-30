El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que su Gobierno mantiene conversaciones con Irán para alcanzar una salida al conflicto. Sus declaraciones se producen luego de que distintas informaciones apuntaran a que Washington podría reanudar los ataques militares de gran escala contra la república islámica después de las elecciones de medio mandato, previstas para el próximo martes.

“Hay conversaciones. Quieren hablar. Siguen hablando”, afirmó Trump ante los medios durante un acto en la Casa Blanca. No obstante, sostuvo que Irán atraviesa una situación complicada porque, según dijo, no estaría pagando a sus soldados ni a sus policías. En ese contexto, el mandatario señaló que Estados Unidos no tiene apuro en alcanzar un acuerdo y que cuenta con tiempo para continuar las negociaciones.

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Trump también defendió el costo económico de la intervención estadounidense y aseguró que su país está gastando poco en el conflicto. Como argumento, mencionó el acuerdo suscrito con el Gobierno de la presidenta venezolana, Delcy Rodríguez, que permite a Washington acceder a una quinta parte de las reservas de petróleo de Venezuela.

Estados Unidos e Israel evaluarían una nueva ofensiva contra Irán, con posibles objetivos militares, energéticos y nucleares, según reportes de medios internacionales. Foto: EFE.

“Francamente, es una guerra, pero no es una guerra típica. Llevamos allí siete meses. Estamos gastando muy poco dinero, en términos relativos”, manifestó. Asimismo, sostuvo que los recursos destinados a la operación habrían sido compensados ampliamente por los beneficios obtenidos en Venezuela.

Posibles ataques después de las elecciones

Las declaraciones de Trump sobre la continuidad del diálogo coinciden con reportes que señalan que Estados Unidos e Israel estarían coordinando una posible nueva ofensiva contra Irán, que podría concretarse después de los comicios de medio mandato del próximo martes.

Según informaciones publicadas por medios como Axios y The New York Times, los planes contemplarían ataques de gran escala contra dirigentes iraníes, instalaciones energéticas y nucleares, así como infraestructura del país. Una eventual operación dependería de la aprobación del propio presidente estadounidense.

Las versiones también generaron cuestionamientos en el Congreso de Estados Unidos. El senador demócrata Chris Murphy, quien tuvo acceso a informes clasificados sobre la guerra contra Irán, calificó esta semana de «una locura» el plan de ataque.

A través de sus redes sociales, el legislador advirtió que una nueva ofensiva no conseguiría sus objetivos y, por el contrario, podría desencadenar otro ciclo de escalada del conflicto.

Con información de EFE.