Anthropic PBC otorgó US$ 550 millones a los bancos de Wall Street que trabajaron en su histórica OPI, más de lo que recibieron por SpaceX, que hasta ahora ostentaba el récord de la mayor salida a bolsa de la historia.

El laboratorio de inteligencia artificial acordó pagar a los bancos, encabezados por Goldman Sachs Group Inc. y Morgan Stanley, una comisión de casi 68 puntos básicos, según la última documentación presentada por Anthropic ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés), aproximadamente en línea con la proporción que recibieron los bancos de SpaceX por su oferta.

La cifra superaría los US$ 500 millones que recibieron los bancos por la OPI de SpaceX, que recaudó US$ 86,200 millones.

En ambas operaciones, las compañías tomaron la inusual decisión de no pagar comisiones por la llamada opción de sobreasignación, también conocida como greenshoe. Si el precio cae en las primeras operaciones, los bancos pueden utilizar las acciones de la sobreasignación para respaldar la cotización.

Goldman Sachs Group Inc. y Morgan Stanley lideraron la OPI de Anthropic, al igual que lo hicieron con la de SpaceX. Otros 20 bancos también participaron en la operación y recibirán una parte de las comisiones, según la documentación de Anthropic.

Las OPI recaudan en promedio menos de US$ 1,000 millones por operación, y los bancos de inversión suelen recibir entre 4% y 7% del tamaño de la oferta. Ese porcentaje disminuye considerablemente en las salidas a bolsa de mayor tamaño, una compensación que muchas firmas aceptan para obtener una posición más alta que sus competidores en las clasificaciones del sector.

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Gracias en parte a SpaceX, los mayores bancos de Wall Street obtuvieron en el segundo trimestre sus mayores ingresos por asesorar en ofertas de acciones desde 2021, según datos recopilados por Bloomberg. Goldman Sachs encabezó la clasificación en el trimestre finalizado el 30 de septiembre.

Anthropic y sus siete cofundadores recaudaron US$ 107,300 millones en una OPI ampliada y una colocación privada simultánea, la mayor operación de este tipo de la historia. El debut marcará la primera salida a bolsa de una compañía centrada principalmente en desarrollar los modelos de IA más avanzados.