Las operaciones en el mercado no oficial indicaban que las acciones de la creadora del chatbot Claude podrían abrir hasta 24% al alza tras una OPI y colocación privada ampliadas por US$ 107,300 millones. Los futuros del Nasdaq 100 subían 2% y el S&P 500 se encaminaba a su primera ganancia diaria en seis sesiones. El optimismo también se reflejaba en otros activos: el bitcoin repuntaba, mientras el cobre y el oro frenaban sus caídas.

La salida a bolsa llega en un momento crucial para los mercados, después de que las dudas sobre la sostenibilidad del enorme gasto en IA llevaran al Nasdaq 100 a territorio de corrección. La salida de Jensen Huang de Nvidia Corp. se sumó a las preocupaciones. La OPI ofrece ahora una oportunidad para mejorar el ánimo de los inversionistas.

Anthropic supera la salida a bolsa de SpaceX con una mega colocación privada

“La fuerte demanda por la OPI es un oportuno recordatorio de que el tema de la IA sigue más vivo que nunca”, dijo Jai Malhi , de Vanda Research. “Ahora que hemos visto una reducción del posicionamiento en tecnología, esto ofrece una oportunidad atractiva para quienes buscan comprar tras las caídas”.

Las acciones de Anthropic PBC apuntan a abrir al alza en el mercado gris después de que la ampliación de su oferta pública inicial y colocación privada por US$ 107,300 millones superara el récord de SpaceX.

Los derivados ofrecidos por la corredora en línea IG International implicaban un avance de 24%, mientras que los futuros perpetuos cripto en la blockchain Hyperliquid cotizaban con una prima de 20% frente al precio fijado por Anthropic.

Dólar y petróleo

El dólar bajaba, interrumpiendo un avance que llevó a la moneda a subir en seis de las últimas siete sesiones. El petróleo avanzaba modestamente después de que el New York Times informara que el presidente de EE.UU., Donald Trump, evalúa nuevos ataques contra Irán. Los rendimientos de los bonos del Tesoro subían ligeramente a lo largo de la curva.

En Europa, el Stoxx 600 ponía fin a tres jornadas de caídas, impulsado por el mejor desempeño de las acciones tecnológicas e industriales. Las bolsas asiáticas mostraban un comportamiento mixto, con el Kospi de Corea del Sur y el Nikkei 225 entre los índices que avanzaban.

Las valoraciones de las acciones tecnológicas estadounidenses alcanzan su nivel más bajo desde la pandemia | Las estimaciones de beneficios siguen aumentando, mientras los precios registran una corrección del 17 % respecto a su máximo.

Debut récord

El debut del jueves en Nueva York del fabricante del chatbot Claude se perfila como una prueba crucial del apetito de los inversionistas por el sector tecnológico, después de que Nvidia Corp. se desplomara este mes tras la salida de Jensen Huang y en momentos en que aumentan las preocupaciones por una desaceleración del gasto en inteligencia artificial. Las acciones de las empresas que comenzaron a cotizar en bolsas de Estados Unidos este año han caído un promedio ponderado de alrededor de 4%, según datos recopilados por Bloomberg.

“Con una OPI bien valorada, siempre hay que dejar cierto margen para que la acción suba”, dijo Jacques-Aurélien Marcireau , director ejecutivo de la gestora de activos Stilgar AM, con sede en París. “La presión para demostrar resultados en los próximos años será enorme” para Anthropic, agregó.

Los futuros del Nasdaq 100 subían 1,8% a las 8:25 a.m. en Londres, lo que apuntaba a un fuerte rebote de las acciones tecnológicas en Wall Street el jueves tras el reciente y pronunciado retroceso.

Los futuros perpetuos vinculados a Anthropic —contratos que no vencen— en Hyperliquid cotizaban en torno a US$ 102 a las 8:30 a.m. del jueves en Londres. Más de US$ 140 millones de estos instrumentos emitidos por Trade.xyz cambiaron de manos en las últimas 24 horas, con un interés abierto total superior a US$175 millones.

Anthropic arrebató a SpaceX el récord de la mayor venta inicial de acciones de la historia, con US$ 107,300 millones recaudados por la empresa y sus siete cofundadores, incluida una colocación privada de US$ 26,000 millones entre inversionistas como Nvidia Corp., Google de Alphabet Inc. y Advanced Micro Devices Inc. El precio fijado otorgó a la empresa una valoración totalmente diluida de US$ 1.5 billones.

Si las indicaciones de cotización se mantienen hasta el debut en el mercado regular, la OPI podría ayudar a aliviar las preocupaciones sobre la demanda mundial de IA, superar un importante primer obstáculo y consolidar a Anthropic como un referente del sector, a medida que la atención de los inversionistas pasa de los chips y la infraestructura necesarios para impulsar esta tecnología a las empresas que desarrollan sus agentes y chatbots.

“Esperaría una demanda saludable en la apertura y un desempeño volátil, pero sólido, durante la jornada”, dijo Hans Stege , jefe de investigación de inversiones de PrePublic Equity Partners. “Pero esa quizá sea la parte fácil; pregúnteme de nuevo en tres semanas. Creo que muchos de nosotros la estamos utilizando como un indicador clave del ánimo del mercado, y una demanda fuerte y una cotización estable ayudarán”.

Los mercados de predicción también se han sumado a las señales: los operadores de Polymarket asignan una probabilidad de 46% a que la valoración de Anthropic alcance US$ 1.75 billones para el 31 de diciembre y de 30% a que llegue a US$ 2 billones. El tema ha generado hasta ahora un volumen de operaciones de unos US$ 9 millones.

La empresa, que aún no cumple seis años, conquistó a los inversionistas con su enfoque en clientes corporativos y un vertiginoso crecimiento de los ingresos. Sus ingresos anualizados —una medida que proyecta a 12 meses los obtenidos durante un período más corto— alcanzaban US$ 81,000 millones al 31 de octubre, US$ 10,000 millones más que a fines de septiembre, según documentos regulatorios de Anthropic.

Claude Code, el agente de programación de la empresa para desarrolladores de software, tiene una amplia adopción en la industria e incluso ha sido utilizado por ingenieros de la NASA, según los documentos. Anthropic tenía más de 11,900 clientes que generaban al menos US$ 100,000 cada uno en ingresos durante los 12 meses hasta fines de septiembre, frente a unos 1,500 en 2025, y la empresa busca ampliar su presencia en más profesiones, desde el derecho hasta la salud.

Los analistas de investigación de Goldman Sachs Group Inc. proyectan que los ingresos de Anthropic se dispararán hasta aproximadamente US$ 685,000 millones para fines de la década, según informó Bloomberg News.

Mantener el rápido ritmo de desarrollo exigirá gestionar el gasto en infraestructura de IA. Los compromisos de Anthropic aumentaron a casi US$ 901,000 millones, en su mayoría destinados a capacidad de cómputo y chips, según sus documentos regulatorios. Cerca de US$ 71,000 millones —una cifra superior a la capitalización bursátil individual de aproximadamente dos tercios de las empresas del S&P 500— vencen solo durante el año que termina el 30 de septiembre de 2027.

Prueba de mercado

El debut bursátil de Anthropic será la primera prueba real del mercado sobre si los inversionistas están dispuestos a pagar valoraciones elevadas para obtener exposición a los modelos más avanzados a medida que se extiende la tecnología. Los primeros resultados de la empresa probablemente serán examinados para determinar si los modelos más baratos de pesos abiertos, incluidos los desarrollados en China, presionan sus márgenes.

“Incluso con la reciente reducción de 20% en los precios por token de algunos modelos, la expansión de la empresa más allá de los agentes de programación hacia otros flujos de trabajo complejos basados en conocimiento podría impulsar los ingresos hasta alrededor de US$ 200,000 millones para 2028, según nuestra estimación”, escribieron los analistas de Bloomberg Intelligence Mandeep Singh y William Tong.

El compromiso de la empresa de desarrollar IA de manera segura y responsable podría entrar en conflicto con algunas posibles líneas de negocio. Anthropic ha prometido mantener a Claude libre de publicidad para proteger la privacidad de los usuarios.

“Una vez que la publicidad pasa a formar parte de los objetivos de ingresos de una empresa, la presión para optimizar la interacción de los usuarios tiende a aumentar”, escribieron los cofundadores en una carta a los inversionistas incluida en los documentos regulatorios. “Hemos decidido no introducir esa presión en Claude”.

La inusual estructura de Anthropic, diseñada para garantizar que la empresa tenga en cuenta la seguridad a medida que avanza la IA, probablemente otorgue a los ejecutivos más poder para resistir el descontento de los inversionistas. La empresa está constituida como una corporación de beneficio público que busca equilibrar los intereses de los accionistas con los de la sociedad, y su estructura de gobierno incluye un fideicomiso de beneficio a largo plazo con poder para elegir y destituir a la mayoría de los miembros del directorio.

Goldman Sachs y Morgan Stanley lideraron la OPI de Anthropic, con la participación de otros 20 bancos, según los documentos regulatorios. Se espera que las acciones comiencen a cotizar más tarde el jueves en el Nasdaq Global Select Market bajo el símbolo ANT.