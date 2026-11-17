Dos de los mayores clientes de la firma tecnológica Anthropic PBC tendrán en conjunto cerca de 28% de sus acciones después de que la empresa salga a bolsa, profundizando los estrechos vínculos entre las compañías que impulsan el auge de la inteligencia artificial.

Amazon.com Inc. y Google, de Alphabet Inc., tendrán casi 15% y 14%, respectivamente, del capital accionario en circulación de Anthropic tras la OPI y la colocación privada, según un documento presentado el martes ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC).

La participación de Google incluye los 135.1 millones de acciones sin derecho a voto que acordó comprar por unos US$ 10,000 millones como parte de la colocación privada de aproximadamente US$ 26,000 millones que se está organizando en paralelo con la OPI, según el documento.

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Anthropic y sus cofundadores buscan recaudar hasta US$ 64,400 millones en la OPI. Sumada a la colocación privada, sería la mayor venta inicial de acciones de la historia, superando la operación base de US$ 75,000 millones de SpaceX en junio.

La información divulgada muestra los estrechos vínculos entre las compañías. Anthropic señala en el documento que Amazon, Google y Microsoft Corp. “son simultáneamente nuestros inversionistas, clientes, socios de distribución y competidores”.

Los clientes de Amazon, Google y Microsoft pueden comprar acceso a los modelos de IA Claude de Anthropic a través de sus cuentas existentes en la nube. Los proveedores de servicios en la nube facturan al cliente, retienen una comisión y transfieren el resto a Anthropic. Ese negocio representó aproximadamente 44% de los ingresos de la startup de IA durante los primeros nueve meses de 2026, según el documento.

Está previsto que Anthropic comience a cotizar el jueves 19 de noviembre de 2026, bajo el símbolo bursátil ANT.(Foto de Silas Stein / dpa Picture-Alliance vía AFP)

La OPI de Anthropic ha recibido órdenes por casi siete veces la cantidad de acciones disponibles, informó Bloomberg News el domingo. Los banqueros han dicho a potenciales inversionistas que la empresa dará prioridad a los accionistas actuales y que algunos interesados recibirán asignaciones menores de las que esperan, según personas familiarizadas con el asunto.

Google tendrá 1,790 millones de acciones, equivalentes a 32% de las acciones sin derecho a voto del fabricante del chatbot Claude después de la OPI, según el documento.

Amazon tendrá 1,920 millones de acciones de Anthropic sin derecho a voto, equivalentes a 34% de las acciones Clase N, según el documento. La empresa de comercio electrónico tendría 24% del total de acciones en circulación de Anthropic si renunciara a su límite de participación y convirtiera todos sus pagarés en circulación. El acuerdo establece que Amazon solo ejercerá los pagarés convertibles si hacerlo no eleva su participación total por encima de 12%, según el documento. Amazon acordó no renunciar a ese límite.

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Está previsto que el precio de la OPI se fije el miércoles 18 de noviembre y que las acciones comiencen a cotizar al día siguiente, según los términos de la operación revisados por Bloomberg.

Goldman Sachs Group Inc. y Morgan Stanley lideran la OPI de Anthropic, con la participación de otros 20 bancos, según el documento. Se espera que las acciones coticen en el Nasdaq Global Select Market bajo el símbolo ANT.

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Precio objetivo

Anthropic, creadora del asistente de inteligencia artificial (IA) Claude, apunta a fijar el precio de su salida a bolsa por encima de los 78 dólares por acción, según informó este martes la cadena CNBC.

El pasado 10 de noviembre, la compañía estableció una horquilla indicativa de entre 70 y 78 dólares por título en la presentación de su folleto para empezar a cotizar ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC).

Dario Amodei, CEO de Anthropic. Foto: Chris Ratcliffe/Bloomberg

Pero varias fuentes anónimas informaron a la cadena de que el precio final de los títulos de su estreno en Wall Street este jueves podría superar ese rango previsto.

La compañía, dirigida por Dario Amodei, prevé cerrar este martes el plazo de pedidos tras el toque de la campana de la Bolsa de Nueva York, lo que permitirá determinar la demanda de los inversores. Está previsto que este miércoles publique el precio definitivo de sus acciones.

Anthropic tiene previsto empezar a operar este jueves en el mercado Nasdaq bajo el símbolo ANT.

La empresa se prepara para un estreno, que se perfila como histórico, con el que espera captar más de US$ 64,000 millones y alcanzar una valoración de unos 1.4 billones.

En el documento entregado a la SEC hace una semana, la compañía contempló la colocación de 825 millones de acciones, de las que 801.4 millones serán nuevas acciones en una oferta pública de suscripción (OPS).

Los 23.6 millones restantes serán vendidos por accionistas actuales mediante una oferta pública de venta (OPV).

Según Bloomberg, el interés está siendo tan elevado que la oferta ya ha recibido “pedidos suficientes para cubrir todas las acciones disponibles” desde sus primeros días de comercialización.

Si se cumplen las expectativas, se podría consolidar como la segunda mayor salida a bolsa de la historia, por detrás de la de SpaceX, que captó US$ 75,000 millones en junio.

Elaborado con información de Bloomberg y EFE