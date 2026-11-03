Yo misma y los lectores de este diario de negocios llevamos años obsesionados con la inteligencia artificial (IA), y ahora, con la próxima Oferta Pública Inicial (IPO) de Anthropic, esa obsesión colectiva está a punto de acelerarse a fondo. Si antes leíamos, hablábamos y veíamos la IA por todas partes, prepárense para que el ruido aumente de forma exponencial. Tras registrar su documento S-1 ante las autoridades, Anthropic tendrá que cumplir con resultados que validen una valuación estimada en los 2 billones de dólares (2 trillions en inglés). Para justificar semejante cantidad de dinero, la compañía detrás de Claude necesitará vendernos de todo, en todas partes y a toda hora. Y sus competidores harán lo mismo.

Pero mientras en algunos círculos nos obsesionamos con la IA, vale la pena mirar más allá de la burbuja tecnológica y ganar un poco de perspectiva sobre qué es lo que realmente obsesiona al ciudadano común. A fin de cuentas, ese ciudadano es el usuario que los desarrolladores de los modelos de IA quieren enganchar.

El ingreso por empleado de OnlyFans es de unos 33 millones de dólares, cinco veces mayor que el de Anthropic.

Apenas salió el S-1 de Anthropic, también salió un meme que compara el ingreso por empleado de la empresa con el de otra empresa llamada OnlyFans (si buscan “meme Anthropic vs. OnlyFans” lo encuentran). Resulta que mientras Anthropic reporta con orgullo un ingreso por empleado de 6.6 millones de dólares (una cifra espectacular para los estándares de cualquier multinacional de software), el ingreso por empleado de OnlyFans es de unos 33 millones de dólares, cinco veces mayor (Yahoo Finance).

Honestamente, yo no sabía muy bien qué era OnlyFans. Mientras investigaba, cada dato me sorprendía más, y eso me llevó a escribir esta columna. Para los ingenuos como yo que aún no lo saben, OnlyFans es una plataforma donde creadores de contenido comparten su creatividad con usuarios que pagan por verla. Y aunque su CEO (sorprendentemente una ejecutiva mujer, Keily Blair), intente posicionar la empresa como una plataforma amplia en el espectro creativo, la realidad es que la gran mayoría del contenido de OnlyFans es pornografía. Así es, porn.

Y resulta que mientras los análisis de mercado indican que Claude tiene unos 300 millones de usuarios registrados, OnlyFans supera los 400 millones según sus últimos estados financieros auditados. Y mientras los usuarios pagos de Claude gastan una tarifa plana de 20 dólares al mes por la versión Pro, el usuario promedio que gasta dinero en OnlyFans desembolsa más de 48 dólares mensuales, más del doble.

Y como dato curioso, OnlyFans es una de las pocas plataformas que prohíbe claramente que el contenido explícito sea generado mediante inteligencia artificial, protegiendo el trabajo humano, así no sea el más digno.

Después de ver aquel meme y profundizar en los números, no puedo dejar de sorprenderme de nuestra naturaleza primitiva. Mientras hablamos de cómo la capacidad humana se va a expandir y evolucionar gracias al uso de la IA, los humanos del presente (al menos los hombres), prefieren invertir más tiempo y dinero en el negocio más antiguo de la historia de la humanidad.

Y para traer el análisis a un terreno todavía más cercano y cotidiano, los seres humanos tenemos otras obsesiones y gastos que son muchísimo más significativos en nuestro día a día que la IA. En mi caso, yo no puedo arrancar mi jornada de trabajo sin antes haberme tomado una o dos tazas de café. Y sé perfectamente que no soy la única.

Diariamente, más de 1,000 millones de personas en el mundo toman café. De hecho, para mantenernos despiertos y funcionales, la humanidad gasta cada día unos 1,430 millones de dólares en tazas de café (Statista). Este número es 18 veces mayor que todo el dinero que gastan diariamente las personas y las empresas del planeta juntas en suscripciones y licencias directas de inteligencia artificial, el cual ronda los 77 millones de dólares al día (Gartner).

Así que, sigamos con atención el paso del S-1 al IPO de Anthropic en la bolsa de valores. Analicemos sus métricas de crecimiento, debatamos sobre el futuro del empleo y observemos cómo se inflan los precios de las acciones en Wall Street. Hagámoslo, pero sin perder la perspectiva del mundo real. A pesar del inmenso y ensordecedor hype de la inteligencia artificial, los seres de carne y hueso seguimos prefiriendo gastar más tiempo y dinero en nuestros rituales más ancestrales; algunos cargados de lujuria y otros de aroma de café.

Ana María Martínez es cofundadora de Kaudal.