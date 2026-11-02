En los últimos años, el sector de calzado viene reportando caídas anuales y para este año se proyecta una contracción mayor a 10%.
En los últimos años, el sector de calzado viene reportando caídas anuales y para este año se proyecta una contracción mayor a 10%.
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Josimar Cóndor
Josimar Cóndor

El sector calzado peruano atraviesa un desafío que va más allá de fabricar y vender zapatos. Según el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), seis de cada 10 pares en el país ya son de origen chino, con importaciones que aumentaron 123% entre 2022 y 2025, llevando a las empresas locales a desconocer los siguientes pasos a dar. En ese contexto, la producción nacional acumula caídas por competencia de bajo precio, con el puerto de Chancay reduciendo aún más costos de importación y un fenómeno El Niño que obligaría a caminar sobre terreno ya complicado.

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