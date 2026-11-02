Mariano Orihuela, director de mercado corporativo de Claro Perú, explicó a Gestión, en el marco de Perspectivas Económicas 2027, que la unidad lleva alrededor de cinco años en un proceso de evolución interna: dejar de ser solo un proveedor de servicios para convertirse en un aliado de las empresas en transformación digital y ciberseguridad.

Sobre el balance del año, el ejecutivo calificó 2026 como “largamente positivo”, porque entre sus clientes se han acelerado los proyectos de transformación digital y la adopción de nuevas tecnologías. “Hoy por hoy ya no hablamos de una tendencia, de algo a nivel de proyectos piloto, sino ya de una real adopción”, señaló Orihuela.

A su juicio, el despliegue de estas herramientas se ha vuelto una condición prácticamente irrenunciable para las compañías. Y no se limita a las grandes empresas del país: el proceso es transversal y ha llegado incluso hasta las pequeñas.

Mariano Orihuela, director de mercado corporativo de Claro Perú.

El Niño: Claro Empresas refuerza su red y su respaldo energético

Sobre El Niño, Orihuela explicó que la empresa trabaja en su preparación prácticamente desde 2017 y que también recogió las lecciones del ciclón Yaku, que golpeó al país en 2023. A partir de esa experiencia, el plan se ordena en tres frentes.

El primero es la protección y el reforzamiento de su infraestructura. El segundo, contar con suministros y tecnologías alternas de energía. El tercero es el fortalecimiento de sus capacidades operativas, para atender cualquier avería o defecto en el menor tiempo posible.

“Este plan no puede garantizar que los servicios y las redes no se vean afectados, pero sí que, en caso se suscite una emergencia, podamos responder en el menor tiempo posible y que los servicios continúen”, precisó.

Nube, data center e IA: dónde apunta a crecer Claro Empresas

De cara al próximo año, el ejecutivo detalló que uno de los ejes de trabajo de Claro Empresas es seguir fortaleciendo su portafolio de soluciones, con mayor especialización y automatización de procesos por industria. Entre los sectores que atiende con este enfoque mencionó minería, agroindustria, manufactura, banca, finanzas y retail.

En cuanto a resultados, la compañía busca mantener un crecimiento de doble dígito en servicios de nube, así como en los servicios asociados de data center y nubes privadas. A ello se suma la implementación de casos de uso de inteligencia artificial.

Según Orihuela, esta última línea no se limita a la venta de tecnología. “No solamente es contratar o desplegar alguno de estos modelos que están tan en boga, sino también, de la mano de nuestro equipo de profesionales, acompañar a las empresas a repensar la forma en que operan”, remarcó.

La idea es que, a partir de ese replanteo, las empresas puedan “aplicar la tecnología de una manera efectiva y eficiente”, concluyó.