La unidad de soluciones corporativa de Claro Perú leva alrededor de cinco años en un proceso de evolución interna. (Foto: GEC)
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Edgar Velito
Edgar Velito

Claro Empresas, la unidad de soluciones corporativas de Claro Perú, operador de telecomunicaciones del grupo América Móvil, cierra 2026 con una mayor demanda de proyectos de transformación digital entre sus clientes y, en paralelo, alista su infraestructura para un 2027 marcado por el fenómeno de El Niño. ¿Qué medidas tiene en marcha y en qué servicios apuesta para crecer?

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