En el marco del conversatorio ‘La mirada empresarial: dónde invertir y crecer en 2027′, Diego Cavero, gerente general del Banco de Crédito (BCP), manifestó que, pese a la incertidumbre que ocasiona el Fenómeno El Niño (FEN) y el impacto que se espera tenga en la economía nacional, el pronóstico general para el Perú es positivo, dado que a mediano plazo se presenta una fortaleza macroeconómica que no se tenía hace muchos años.

“Hay un escenario bien favorable para la minería, energía, infraestructura, agroindustria. Tenemos una cartera enorme en el sector minero que podría destrabarse, proyectos como Chavimochic y una serie de iniciativas que nos permitirán crecer”, destacó.

Este buen panorama también lo observa Latam Airlines Perú, cuyo CEO Manuel van Oordt Fernández, indicó que en todas las plazas locales en el que actualmente tiene operaciones la aerolínea existe un crecimiento, destacando destinos relativamente nuevos como el de Lima - Anta (Huaraz). De este modo, el ejecutivo detalló que hoy el 40% de los pasajeros que llegan a este destino son turistas extranjeros.

“Hoy, la sierra de Áncash se ha beneficiado enormemente de un grupo de turistas de alto valor que hace dos años no tenía. Tenemos oportunidades en todo el Perú para crecer en transporte aéreo, turismo, pero se necesita ir de la mano de infraestructura, donde hay pendientes muchos proyectos”, expresó.

Las iniciativas pendientes también alcanzan al sector telecomunicaciones. Mariano Orihuela, director de Mercado Corporativo de Claro, afirmó que nuestro país muestra evidentes brechas de infraestructura, con lugares donde no se cuenta con redes para la cobertura. Ante ello, el representante hizo enfásis en la necesidad que todos los actores puedan articularse, en alusión a gobierno y empresa privada. Adicionalmente, también profundizó en el papel de la adopción tecnológica.

“Yendo al proceso de la creación digital, todo parte de un lugar transversal que es la definición de los problemas y establecimientos de los objetivos. La alta dirección debe trazar esas metas y ese propósito que hoy por hoy todos los equipos presentes ya están buscando en sus respectivos negocios”, incidió.

Por su parte, Mario Gonzáles, gerente general de Luz del Sur, remarcó sobre la importancia de que el sector eléctrico exponga predictividad regulatoria para respaldar las inversiones que suelen ser a largo plazo. “Las inversiones eléctricas se pagan en 15 a 30 años (...) hablamos de transformadores, líneas de transmisión, plantas de generación. Es importante la predictividad regulatoria”, recalcó.

Inversiones claves

Jose Antonio Robles, CFO de APM Terminals Callao, indicó que la visión de su representada es que las inversiones más rentables son las que ofrecen la integración del puerto con los otros agentes de la cadena.

“Nosotros vamos invirtiendo varios millones de dólares en el puerto, con proyección a continuar en los próximos 10 años. Tenemos un puerto nuevo, eficiente y los accesos son claves. Asimismo, los cambios que nos ofrecen el aeropuerto y la ciudad brinda superventajas a nuestras operaciones”, detalló.

Altos ejecutivos de Banco de Credito, Latam, Luz del Sur, Claro y APM Terminals Callao analizaron la situación de sus respectivos sectores en Perspectivas Económicas 2027. (Foto: GEC)

De su lado, Gonzáles lamentó que el sector eléctrico haya venido mostrando una contención de las inversiones, aunque dijo confiar en que este gobierno a través de reformas logre destrabar estas iniciativas. “Con una tarifa eficiente se permitirá el desarrollo económico del sector”, agregó.

Finalmente, Van Oordt Fernández reiteró la necesidad de que se priorice y se ejecute la construcción de aeropuertos, como el de Chinchero, en Cusco, que es fundamental. “Dicho aeropuerto sería eficiente para la ciudad de Cusco, considerando todos los atractivos turísticos que posee”, sostuvo.