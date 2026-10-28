Mesa ‘La mirada empresarial: dónde invertir y crecer en 2027′ contó con la moderación del director periodístico de Diario Gestión, Víctor Melgarejo. (Foto: GEC)
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Mayumi García
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Con miras al 2027, las decisiones de inversión empresarial estarán marcadas por la capacidad de identificar oportunidades de crecimiento en un entorno de desafíos económicos y cambios en las condiciones del mercado. Así, sectores como la banca, el transporte aéreo, las telecomunicaciones, la infraestructura portuaria y la energía tendrán un papel relevante en esta discusión, tanto por sus perspectivas de expansión como por su impacto en la competitividad del país.

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