MiFibra ya llega a nueve regiones del país.
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Mayumi García
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Aunque sus inicios, en el 2022, se remontan a la zona norte del país, la peruana MiFibra poco a poco ha ido capturando nuevos espacios en el país. Hoy, la empresa ya cuenta con presencia en Lima, cuyo mercado por su amplitud se presenta como un gran desafio. En diálogo con Gestión, el director de Marketing, Carlos Arévalo, brindó detalles de esta incursión en la capital, los retos que implica; además, de los planes de expansión de la compañía.

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