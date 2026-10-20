Actualmente, ¿a cuántas regiones alcanza la cobertura de MiFibra?

Nos encontramos en nueve regiones del país; específicamente, en Áncash, La Libertad, Lambayeque, Piura, Tumbes, Cajamarca, Arequipa, Huánuco y Lima. Empezamos el servicio en la zona norte del país, y a fines del año pasado llegamos a la capital.

¿Cuántos usuarios ha captado la compañía?

Tenemos 213,000 clientes al mes entre todas las regiones, de los cuales 21,000 corresponden a Lima.

¿Cómo viene marchando la reciente operación de Lima?

La adopción del servicio en Lima es extraordinaria; de las 10,000 altas (clientes nuevos) mensuales que debemos de estar haciendo a nivel total, por lo menos la mitad surgen de Lima.

¿Qué factores juegan a favor de la firma para una mayor captación de clientes?

Nuestras velocidades son de 5,000 megas cuando en el mercado solo se estuvo acostumbrado a 1,000 megas. Nosotros en provincia tenemos un market share del 22% y aspiramos a crecer fuertemente en Lima. La propuesta es posicionar velocidades 2,000 y 5,000 megas.

Gestión de la infraestructura

La incursión en Lima, ¿qué retos trajo a MiFibra?

Hasta antes de entrar a Lima toda nuestra infraestructura; es decir, la planta externa nosotros la construimos. Así lo hemos manejado en provincias; sin embargo, en Lima, por el tamaño del mercado, optamos por cerrar acuerdos de arrendamiento de infraestructura con proveedores de redes neutrales. Ahora contamos con cinco acuerdos de este tipo, y el reto importante es orquestar correctamente el funcionamiento de estas cinco redes.

¿Tienen planeado dejar de alquilar las redes y construir infraestructura propia en la capital?

No, todo lo contrario. Lo mejor que nos puede pasar es que la infraestructura sea compartida porque es más eficiente y maximiza la competencia. Hace dos años, la intención nuestra es ‘te doy mi cobertura del norte y permíteme usar la cobertura donde estás tú, y nos complementamos’, pero en ese momento el mercado era reacio. Hoy, esa práctica es mucho más natural.

¿La futura expansión de MiFibra se dará bajo este modelo de alquiler de redes?

Idealmente bajo ese modelo, pero si eventualmente alguien no quiere arrendarnos, desplegaremos nuestra propia red para ingresar al destino.

En regiones, ¿ustedes alquilan su infraestructura?

Anteriormente, la infraestructura fue ofrecida para permutar con las más grandes operadoras, pero la iniciativa no llegó a buen puerto. En este periodo sí estamos cerrando acuerdos con dos o tres operadoras, aunque el uso todavía es incipiente.

¿Cuán costoso es el alquiler de estas redes?

En un inicio sí era alto, pues casi nadie en el mercado quería alquilar su infraestructura. No obstante, el precio debe haber bajado un 40% en los últimos dos años y eso ha viabilizado el negocio.

Nuevos mercados e inversiones

¿Qué proyectos se alistan para el 2027?

Vamos a entrar con nuestro servicio a cuatro departamentos más. Se trata de Cusco, Tacna, Junín e Ica. Ya tenemos cerrados los acuerdos de arrendamiento de redes de dos y nos falta los otros dos. Adicionalmente, la meta es seguir consolidando la operación en Lima.

¿Cuál es la meta de clientes a corto plazo?

Este año vamos a cerrar con alrededor de 220,000 clientes, y el próximo año apuntamos a los 300,000 clientes. El impulso importante lo dará definitivamente Lima, dado que es un mercado muy grande. Y en provincias, con un market share del 22%, nuestra aspiración ya no tanto es captar más clientes, sino retener y blindar a esos hogares que ya tenemos.

Para esta expansión, ¿cuánto es la inversión prevista?

El 2026 estamos cerrando con S/ 45 millones y el próximo año vamos a invertir S/ 65 millones, orientados a el router, que es ese equipamiento que lo importamos. También todo lo que es la mano de obra de los técnicos para poder hacer la instalación y materiales y suministros para llegar hasta el domicilio del cliente.

¿Cómo cubrirán esta inversión?

MiFibra es un proyecto que lo iniciamos cuatro peruanos con capital propio, pero desde el 2024 tuvimos un par de inyecciones fuertes de dinero, pues crecer en esta industria amerita de grandes cantidades. En la actualidad, la compañía tiene una inversión de alrededor de US$ 70 millones, cuya mayor parte proviene de externos. Para esta nueva expansión, estamos viendo fuentes de financiamiento, como préstamos.

Carlos Arévalo, director de Marketing de MiFibra. (Foto: Joel Alonzo)

Cartera y oportunidades

¿Cómo perciben la competencia de otros operadores en Lima?

En Lima, la participación de mercado está sobretodo en Claro, Movistar y Win. Ya nos hemos enfrentado a ellos; además, de Wow en el norte, y hemos conseguido una participación, dependiendo del distrito, de hasta el 27% de market share. En provincias hay más competencia, y en Lima creemos que aún no se ha dado esa batalla, que ocurrirá en el 2027.

Dentro de su oferta, ¿cómo está creciendo el cliente de empresas?

Este negocio es de escala y está concentrando en el segmento B2C, que es el residencial. Entonces, los ingresos del residencial terminan siendo el 95% del total y el 5% es B2B o el empresarial. A ellos le estamos vendiendo conectividad e incorporando algunas capas adicionales como ciberseguridad u otros servicios un poco más complejos. Los que nos compra más en el B2B son corporaciones, como un banco o similares, que intentan reunir todos sus servicios en un solo proveedor a nivel nacional. Nosotros todavía no operamos a nivel nacional, con lo cual es complicado que compitamos en ese segmento.

Adicional al internet, ¿cómo performa el servicio de cable?

A estos dos mercados los distinguimos de la siguiente manera: el de la conectividad y el del contenido. Los hogares compran conectividad para consumir contenido (redes sociales, apps, youtube, netflix, etc) que, en su mayoría, es gratuito. Sin embargo, hay gente que todavía tiene fricción con esa transición, y a ellos le ofrecemos los dúos que es prácticamente al precio del costo. Del 100% de nuestros clientes, el 55% compra los dúos.

El portafolio, ¿se fortalecerá en algún campo?

Nosotros ya tenemos una diferenciación importante, y es que el internet funcione bien. Hemos invertido en una red que es 10 veces mayor la capacidad de velocidad de otros. Además, ofrecemos el Wi-Fi 7, que es mucho más potente, sumado a eficiencia en la atención ante cualquier avería y precios competitivos, a tal punto que los que nos acogen más son los segmento C y D.