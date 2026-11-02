El 01 de octubre, a través de un decreto supremo, se declaró en emergencia el sector textil y confecciones. (Fuente: Andina)
El 01 de octubre, a través de un decreto supremo, se declaró en emergencia el sector textil y confecciones. (Fuente: Andina)
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Whitney Miñán
Whitney Miñán

El 01 de octubre, a través de un decreto supremo, se declaró en emergencia el sector textil y confecciones. Ahora, el último el sábado en edición extraordinaria, el Ministerio de la Producción (Produce) publicó el plan para la reactivación de dicha actividad.

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