Todo ello se da pues a condiciones estructurales, se suman sobre esta industria shocks exógenos recientes como variaciones en los precios internacionales de materias primas y el incremento de cargas arancelarias o restricciones comerciales. Se añade la ocurrencia y eventual intensificación del fenómeno de El Niño.

En concreto, según revisión de Gestión, son cuatro líneas de acción que incorpora el plan:

Impulso al financiamiento Fortalecimiento de capacidades, competitividad y productividad Facilitar el acceso de las mypes a las compras públicas a través del Programa Nacional Compras MYPErú (PNCMP) Promoción de la comercialización y apertura de nuevos mercados

Al respecto, este diario conversó con el viceministro de Mype e Industria, Eloy Durán, para conocer los detalles.

“El objetivo es que no pare ninguna empresa, no solo las de textil y confecciones. Si se detiene una compañía, se frena la producción, pueden subir precios, se pierde empleo y ya no se consume. Esto tenemos que evitar. Por ello, los dos objetivos: continuidad operativa con liquidez y acceso a mercados con ventas, son clave [...] Hoy la actividad gira un poco más que antes, pero no es el ritmo deseado, porque la caída del sector aún es 6.1%. Queremos pensar que al final de año, la industria de textil y confecciones no va a cerrar en negativo”, señaló el viceministro a Gestión.

Financiamiento para textil y confecciones

Con foco en el financiamiento, son tres medidas las que se impulsarán. Una de ellas es la implementación del programa “Impulsa Perú” de garantía crediticia para la continuidad y recuperación productiva del sector.

“Esta medida, siguiendo la arquitectura de Reactiva Perú como instrumento financiero temporal, aborda la creación e implementación del Programa “Impulsa Perú” que facilita el acceso al crédito de las empresas del sector [...] mediante una garantía del Gobierno de hasta el 80% del saldo pendiente del crédito. Estas garantías, una vez efectuada la transferencia de recursos del Tesoro Público al fideicomiso del Fondo de Desarrollo de la Microempresa (Fodemi), se realizará mediante subastas competitivas administradas por Cofide”, se lee en el documento.

Se prevé que el financiamiento cubra: capital de trabajo, adquisición de materias primas e insumos textiles, reposición de inventarios, pago de trabajadores y proveedores para la recuperación de la actividad empresarial.

La caída [del sector] que se observa en el año es de 6.1% [...], señaló el viceministro del Produce. (Foto: Andina)

El viceministro detalló, sobre el Fodemi, que se insertarán S/ 263 millones dentro del fideicomiso que maneja Cofide (S/ 259 millones para garantías). Con esto, la capacidad de créditos que se pueden colocar, con la garantía de Impulsa Perú, es S/ 973 millones y el Estado garantizaría el 80%, es decir, más de S/ 779 millones.

Las otras dos medidas son el desarrollo y fortalecimiento de instrumentos, incluyendo instrumentos financieros de garantía crediticia complementarios con Fondo de Garantía Empresarial del Perú (Fogapi); y mejoras en las normativas de impulso a la competitividad y el empleo en el sector, en materia de reinversión de utilidades.

Durán dijo que el Decreto de Urgencia que crea Impulsa Perú ya está avanzado. Y, en cuanto a las tres medidas mencionadas (Fodemi, Fogapi y reinversión de utilidades), “ya están por salir durante la primera quincena de este mes”.

Mayor acceso a Compras públicas

Otro brazo del plan es el de facilitar el acceso de las mypes a las compras públicas a través del PNCMP. Esta línea de acción comprende medidas orientadas a remover las barreras normativas, operativas y de información que limitan la participación de las mypes del sector en las contrataciones del Estado.

“En total, son S/ 335 millones, entre kits escolares en el marco del plan (S/ 312.8 millones), compras públicas para los Juegos Panamericanos (uniformes) (S/ 8.3 millones) y prendas de abrigo para Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) y Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (Mimp) (S/ 12.9 millones)”, subrayó Durán.

Como un paso previo a los kits escolares, se hará una convocatoria para obtener insumos para las mypes que los elaboren.

“Van a participar 4,600 mypes [en la convocatoria de] los kits escolares. En este momento se está terminando la convocatoria para la provisión de insumos y este mes se lanzaría. Vale decir que primero se van a adquirir estos insumos para, luego, ponerlos a disposición de todas las mypes que compitan. Nosotros le proveemos los insumos. Las entregas, según el Ministerio de Educación (Minedu), será a finales de abril y junio. Se va a contratar S/ 501 millones para 1.2 millones de kits [...]”, recordó el viceministro.

Se impulsarán ferias textiles en formato outlet

El plan para reactivar al sector textil y confecciones también incorpora ferias textiles en formato outlet.

En concreto, se contempla la realización de tres ferias textiles de liquidación bajo el formato “Perú Produce Outlet” en las ciudades de Ayacucho, Huánuco y Huancayo, con el propósito de que las mype confeccionistas logren rotar su inventario de producción.

“Cada feria se desarrollará en un formato de 50 stands durante 4 días de atención. Asimismo, las ferias contemplan la aplicación de descuentos mínimos de 20%, y establecen una meta de ventas de S/ 187,500 por cada evento ferial. Por otro lado, la intervención articula la venta directa al consumidor con una rueda de negocios territorial dirigida a tiendas comerciales, distribuidores, mayoristas y comerciantes de mercados de abastos y galerías de la zona”, se lee en el plan.

Durán recordó que ya se hizo un outlet en Huancayo y, como resultado, se han registrado más ventas en el sector que en casi todo el año: “A los alcaldes les pedimos el apoyo y nos consiguen el permiso y el terreno. Nosotros montamos el evento, hacemos la feria y la rueda de negocios [...] [Tras Huancayo], vienen de inmediato, Huánuco y Ayacucho”.