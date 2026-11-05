Anthropic fijará un precio para sus acciones y los inversionistas decidirán si las compran o no.
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Financial Times
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El éxito (o fracaso) de la próxima oferta pública inicial (OPI) de Anthropic dependerá de cuál de estos dos temores sea más fuerte: el miedo a perderse la oportunidad o el miedo a meter la pata.

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