El logotipo de Anthropic, visible en un teléfono inteligente en Forest Hills, Nueva York (EE.UU.), el viernes 10 de abril de 2026. Fotografía: Gabby Jones/Bloomberg vía Getty Images
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Agencia Bloomberg
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Anthropic PBC reportó ingresos de casi US$ 17,000 millones en el tercer trimestre hasta el 30 de septiembre, doce veces más que en el mismo período del año anterior, un crecimiento que alimentará las expectativas en torno a la OPI potencialmente récord del laboratorio de inteligencia artificial.

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