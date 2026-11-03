Alrededor de 16 startups peruanas buscan levantar aproximadamente US$ 23.1 millones para financiar sus planes de crecimiento, mientras otras ocho planean iniciar procesos de financiamiento en los próximos seis meses. Los resultados corresponden al programa Venture Ready: Peru to U.S., una iniciativa desarrollada por Golden Circle y cofinanciada por el Departamento de Estado de Estados Unidos, con el apoyo de la Embajada estadounidense en Perú.

Estos datos fueron presentados durante el Investment Forum, evento de cierre del programa, que capacitó a 29 startups peruanas a lo largo de ocho semanas, informó Infobae. Así, la iniciativa se desarrolla en un momento en el que el ecosistema emprendedor del país muestra señales de recuperación, aunque mantiene una fuerte dependencia del capital extranjero. De hecho, según datos de PECAP, el 93.7% del capital invertido por fondos de venture capital en Perú provino de inversionistas internacionales.

Las compañías que buscan financiamiento pertenecen a sectores como fintech, agtech, climatech, healthtech, legaltech y edtech, además de soluciones tecnológicas orientadas al comercio, la industria, la sostenibilidad y los servicios empresariales. (Foto: Pexels)

Uno de los hallazgos centrales del evento indicó que, si bien existe un interés extendido entre las startups peruanas por acceder a financiamiento extranjero, una parte significativa todavía necesita fortalecer su nivel de preparación para competir por él de manera efectiva.

“Encontramos startups con productos sólidos, capacidad de ejecución y experiencia internacional. Sin embargo, tener un buen producto o incluso operar en otros países no garantiza estar preparado para levantar capital. Muchas veces existe una brecha entre el potencial del negocio y la forma en que ese potencial es presentado a un inversionista”, señaló María Gracia Agurto, CEO de Golden Circle.

Búsqueda de capital sin solidez de propuesta

El programa identificó que es habitual que las startups inicien procesos de levantamiento de capital sin una estrategia definida con claridad ni el establecimiento adecuado del destino de los recursos solicitados o sin comunicar con eficacia su ventaja competitiva frente a los inversionistas. A esto se suma que varias empresas interesadas en acceder a capital estadounidense no siempre logran identificar con precisión por qué un inversionista de ese mercado debería interesarse en su propuesta.

De acuerdo con los hallazgos de la iniciativa, no resulta suficiente ubicar fondos con capacidad de inversión, sino es necesario comprender la tesis de inversión, identificar cuáles son compatibles con el modelo de negocio y construir una propuesta de valor relevante para cada interlocutor.

Agurto agregó que levantar capital no debería constituir el objetivo final de una startup y, por el contrario, debe ser una herramienta para alcanzar su siguiente hito de crecimiento.

La iniciativa evidenció un nivel creciente de madurez entre las empresas participantes. De las 29 startups seleccionadas, 22 se encuentran en etapa temprana de desarrollo, 18 ya cuentan con operaciones internacionales activas y 17 desarrollan soluciones centradas en inteligencia artificial. Las compañías pertenecen a sectores como fintech, agtech, climatech, healthtech, legaltech y edtech, además de soluciones tecnológicas orientadas al comercio, la industria, la sostenibilidad y los servicios empresariales.