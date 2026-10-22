Las startups peruanas enfrentan un mercado de inversión más selectivo y concentrado.
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Dax Canchari Reyes
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El ecosistema peruano de startups llega al cierre de 2026 con una señal que resume el cambio: se concretan menos operaciones, pero las compañías que consiguen financiamiento acceden a tickets mayores. Al mismo tiempo, incubadoras y aceleradoras observan emprendedores que llegan con más ventas, clientes y validación, mientras la inteligencia artificial reduce las barreras para construir nuevos negocios, pero también hace más fácil replicarlos. ¿Qué está cambiando para las startups que buscan crecer y levantar capital?

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