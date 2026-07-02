Uno de los mayores desafíos de la industria alimentaria no es fabricar productos, sino desarrollarlos más rápido. Crear un nuevo alimento puede tomar entre dos y cuatro años y, muchas veces, el resultado termina siendo apenas una versión “menos dañina” de un producto tradicional, dice Carlos Noceda, co fundador de Nutri Co, una startup peruana de alimentos que creó una IA inspirada en el enfoque innovador del chef Virgilio Martínez.

Carlos Noceda y su socia fundaron la empresa cuando ambos tenían poco más de 22 años, desarrolló un software basado en inteligencia artificial capaz de formular alimentos saludables optimizando simultáneamente nutrición, sabor, textura y costo.

“Si a un chef le pides que haga un producto más saludable, probablemente le baje el azúcar o el sodio. Pero estructuralmente seguirá siendo el mismo producto. Nosotros buscamos replantearlo desde cero”, explica Noceda en una nueva edición de Líderes sin guion, programa producido por G de Gestión y que se transmite todos los martes por el canal de YouTube de Diario Gestión.

Su software, bautizado Virgilio IA, analiza miles de ingredientes para encontrar la mejor combinación posible al menor costo de producción. La plataforma nació después de que los fundadores identificaran una limitación en su anterior emprendimiento, NutriShake, dedicado a batidos saludables.

“Habíamos aprendido muchísimo desarrollando alimentos, pero entendimos que el verdadero problema estaba en cómo se crean los productos”, recuerda.

Según Noceda, más de 4,000 millones de personas no consumen alimentos saludables y más de 2,000 millones quisieran hacerlo, pero no pueden acceder a ellos por precio. Esa fue la oportunidad de negocio.

Hoy Nutri Co desarrolla productos para distintas categorías utilizando inteligencia artificial y una base de datos de más de 5,000 ingredientes provenientes de información pública, investigaciones científicas y conocimiento propio.

Su mayor reto como emprendedor:

Carlos Noceda y Daniel Nuñez, fundadores de la marca peruana Nutri Co.

La compañía ya levantó alrededor de US$ 3 millones de inversionistas y actualmente comercializa siete categorías de alimentos saludables.

En galletas, incluso, ya figura entre las cuatro marcas con mayor participación del mercado, compitiendo contra empresas con décadas de presencia en el país, reportó Noceda.

Sin embargo, el camino no fue sencillo. Para cerrar sus primeras rondas de inversión, Noceda sostuvo 235 reuniones con inversionistas antes de conseguir el respaldo de cinco de ellos.

“Eran puros ‘no’. Muchas veces pasábamos el comité de inversión y a la semana siguiente la operación se caía. Ahí aprendes que la resiliencia no es un discurso, sino una necesidad”, comenta.

Actualmente, el siguiente paso de Nutri Co es internacionalizar su tecnología. La empresa ya lanzó nuevas líneas de barras prebióticas y energéticas, segmento donde asegura haber alcanzado el 48% de participación de mercado en lo que va del año.

Para Noceda, uno de los principales errores que observa en el ecosistema emprendedor peruano es pensar únicamente en el mercado local. “Las startups peruanas suelen pensar primero en Lima. En otros ecosistemas, desde el primer día piensan en crecer regional o globalmente”, sostiene.