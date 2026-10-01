La empresa detrás de Claude podría comenzar a promocionar formalmente su oferta pública inicial (OPI) en la semana del 9 de noviembre, lo que le permitiría empezar a cotizar antes del Día de Acción de Gracias, dijeron las personas. La actividad de colocaciones suele prácticamente paralizarse en los días cercanos al feriado, que este año cae el 26 de noviembre.

Anthropic aún prevé debutar en bolsa a más tardar a fin de año, dijeron las personas. El desarrollador de IA se preparaba para presentar públicamente la documentación de su OPI después del verano boreal, según informó Bloomberg News.

Las deliberaciones continúan y el calendario aún podría cambiar, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas porque la información es privada.

Anthropic, que ganó terreno durante gran parte de este año, enfrenta una renovada competencia de empresas como OpenAI, cuyas ventas han cobrado impulso en los últimos meses. Ambas compañías también enfrentan un creciente escrutinio público sobre la seguridad de la IA tras una serie de incidentes de alto perfil relacionados con ataques informáticos de agentes autónomos, lo que genera preocupación por el posible impacto en el debut bursátil de Anthropic.

El director ejecutivo, Dario Amodei, publicó un ensayo en su sitio web personal en el que sostuvo que es necesario frenar el ritmo de avance de los nuevos modelos de IA. OpenAI, uno de los principales rivales de Anthropic, aplazó sus planes de salida a bolsa, y su director ejecutivo, Sam Altman, dijo que no sería aconsejable cotizar ahora.

Dario Amodei es el director de la empresa de IA Anthropic.

Las preocupaciones no parecen haber desalentado a los potenciales inversores, algunos de los cuales consideran que Anthropic podría alcanzar una valoración de entre US$ 1.8 billones y US$ 2 billones. La compañía espera igualar o superar el tamaño de la OPI de SpaceX, según informó Bloomberg News.

Anthropic registró una pérdida neta de casi US$ 42,000 millones en 2025, unas cinco veces los US$ 8,300 millones del año anterior, informó Bloomberg News en agosto. Sus ingresos aumentaron a unos US$ 4,600 millones desde US$ 386 millones, aunque la pérdida operativa se disparó a más de US$ 8,000 millones, según documentos revisados por Bloomberg News.

La mayor parte de la pérdida neta se debió a cambios en el valor razonable de los pasivos de Anthropic, que representaron más de US$ 34,000 millones de las pérdidas anuales, según los documentos.

Reuters informó previamente algunos detalles sobre la valoración de la OPI y las cifras financieras. Un representante de Anthropic no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Seguir adelante con una OPI permitiría a Anthropic desafiar la ola de retrasos y aplazamientos en el mercado de nuevas cotizaciones. Oura Inc. fue la tercera empresa en cuestión de semanas en posponer su debut apenas horas antes de la venta prevista de acciones, después de que algunos potenciales compradores objetaran una valoración totalmente diluida de unos US$ 15,000 millones.

Otras compañías también han retrasado sus planes ante el débil desempeño de las OPI de este año. Excluidas las salidas a bolsa récord de SpaceX y SK Hynix Inc., las más de 100 acciones que comenzaron a cotizar este año registran un retorno promedio ponderado de -4%, según datos recopilados por Bloomberg. Eso se compara con un avance de 12% del S&P 500 y de 20% del Nasdaq 100 en lo que va del año.