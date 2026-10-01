Logotipo de la inteligencia artificial (IA) de Anthropic PBC en un teléfono inteligente, fotografiado en Riga (Letonia) el miércoles 1 de julio de 2026.
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Agencia Bloomberg
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Anthropic PBC busca salir a bolsa a mediados de noviembre, según personas familiarizadas con el asunto, tras haber aplazado sus planes de cotización.

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