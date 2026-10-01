Traders en Wall Street. (Foto: AFP)
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Agencia Bloomberg
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Los inversionistas deberían comenzar a comprar acciones de los principales fabricantes de chips de memoria del mundo, ya que la demanda vinculada a la inteligencia artificial amenaza con provocar una grave escasez de semiconductores el próximo año, según Peter Lee, de Citigroup Inc.

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