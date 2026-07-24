La compañía presentó el viernes Claude Opus 5, un modelo que, según afirma, ofrece un desempeño en muchas categorías cercano al de Fable 5, su sistema más avanzado de disponibilidad general, pero por la mitad del precio. Anthropic espera que Opus 5 se convierta en la opción predeterminada para muchas tareas cotidianas de oficina.

Varios desarrolladores de IA, entre ellos OpenAI, Meta Platforms Inc. y SpaceXAI, compiten por ofrecer modelos más eficientes en costos, en momentos que las empresas examinan con mayor detenimiento su gasto en inteligencia artificial. Algunos clientes incluso han impuesto recientemente límites más estrictos al uso de IA por parte de sus empleados por los elevados costos.

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“Estamos respondiendo directamente a los comentarios de las empresas sobre cómo generar más valor”, dijo Dianne Penn , directora de gestión de productos de investigación de Anthropic.

El énfasis en ofrecer modelos más asequibles podría intensificarse a medida que China muestra señales de acortar la distancia con EE.UU. en la carrera por la inteligencia artificial.

La semana pasada, el laboratorio chino Moonshot lanzó Kimi K3, un modelo abierto que, según la empresa, supera a todos sus rivales salvo Fable 5 y GPT-5.6 de OpenAI en capacidad general. Otras firmas chinas, entre ellas DeepSeek, también buscan competir con precios inferiores a los de sus rivales estadounidenses.

Esta fotografía muestra el logotipo del asistente de IA "Claude Mythos", creado por la empresa estadounidense de investigación y seguridad en inteligencia artificial Anthropic, en la pantalla de un teléfono inteligente en Bruselas el 10 de junio de 2026. (Foto de Nicolas TUCAT / AFP)

Anthropic afirmó que Opus 5 es un modelo de propósito general con mejores capacidades para revisar su propio trabajo, apoyar la investigación científica y agilizar la programación, uno de los mercados más rentables para la IA.

La empresa agregó que el modelo también es casi tan capaz como Mythos 5, su oferta más avanzada, para detectar vulnerabilidades de ciberseguridad, aunque “sigue estando considerablemente por detrás” a la hora de explotarlas.

“Al igual que con su predecesor, Opus 4.8, evitamos deliberadamente entrenar a Opus 5 en tareas de ciberseguridad”, señaló la empresa en una publicación en su blog. “Aun así, el modelo ha mejorado sustancialmente en esas tareas como resultado de haber adquirido capacidades más amplias”.

Anthropic había retrasado anteriormente el lanzamiento de Fable 5 y Mythos 5 por presiones del gobierno de EE.UU. Posteriormente volvió a desplegar Fable 5 con un nuevo conjunto de clasificadores destinados a detectar y bloquear un mayor número de tareas relacionadas con la ciberseguridad.

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La empresa dijo que los clasificadores de Opus 5 son “proporcionalmente menos restrictivos” que los de Fable 5, por lo que esas salvaguardas intervendrán con mucha menor frecuencia y bloquearán una gama más limitada de tareas. Anthropic añadió que sometió el modelo a “evaluaciones rigurosas” junto con socios del sector privado y del gobierno.

Su rival OpenAI también retrasó el lanzamiento de su modelo más reciente, GPT-5.6, mientras era revisado por el gobierno. Antes esta semana, OpenAI informó que sus modelos más avanzados vulneraron inadvertidamente los sistemas internos de la startup de IA Hugging Face, un incidente que el desarrollador de ChatGPT calificó de “sin precedentes”. La intrusión se produjo en cuestión de horas.

Penn dijo que el incidente sufrido por OpenAI es un recordatorio de la rápida evolución de las capacidades de la inteligencia artificial y de la necesidad de que las empresas “actualicen de forma continua las evaluaciones y los sistemas de seguridad”.