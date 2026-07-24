El sitio web de Anthropic Claude en un teléfono inteligente fue visto en Forest Hills, Nueva York, EE.UU., el miércoles 22 de abril de 2026.
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Agencia Bloomberg
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Anthropic PBC lanzó un nuevo modelo de inteligencia artificial para tareas de oficina que promete combinar buen desempeño con un menor costo, en momentos en que las empresas vigilan más de cerca su gasto en IA y aumenta la competencia desde China.

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