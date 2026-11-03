Binance, que atribuyó el ataque a Corea del Norte, dijo que la vulneración involucró una “sofisticada campaña de múltiples etapas”.

Uno de los ingenieros de la compañía fue contactado a través de una plataforma de búsqueda de empleo por alguien que se hizo pasar por director de proyectos, señaló la plataforma de criptomonedas en el informe publicado el martes. Luego fue entrevistado a través de una aplicación de mensajería por una persona que afirmaba ser el director ejecutivo de una empresa ficticia y se le pidió descargar una tarea que contenía un “repositorio de código malicioso”. Esto desencadenó una serie de actividades no autorizadas, según el informe.

“Esto no fue un solo error ni una sola vulneración. Fue una campaña desarrollada durante muchos meses”, dijo Richard Teng, codirector ejecutivo de Binance. Los atacantes “combinaron entrevistas de contratación falsas, software malicioso disfrazado de herramientas legítimas para desarrolladores, dispositivos comprometidos y técnicas de IA”.

En las horas posteriores al ataque —informado por primera vez el 29 de octubre—, Binance dijo inicialmente que los atacantes podrían haber comprometido la computadora portátil de un ingeniero de software, lo que permitió a los ladrones retirar criptomonedas de la plataforma. En una publicación posterior, Binance señaló que el ataque fue “complejo” y que la compañía había “descubierto puntos adicionales de vulneración”, sin proporcionar más detalles.

La nueva información sobre cómo los hackers lograron sustraer miles de millones de Binance se conoce mientras la plataforma —y la industria de las criptomonedas— intenta recuperarse del mayor hackeo en la historia de los activos digitales.

El robo profundizó una creciente crisis de seguridad para una industria que ya enfrenta una ola de ciberataques. La inteligencia artificial está aumentando la amenaza al dar a los delincuentes nuevas herramientas para encontrar vulnerabilidades y engañar a empleados, elevando los riesgos para las plataformas que protegen miles de millones de dólares en activos digitales.

Poco después del ataque a Binance, operadores, profesionales de ciberseguridad y emisores de tokens se apresuraron a responder a las consecuencias. Los gigantes de las stablecoins Tether y Circle Internet Group Inc., junto con otras entidades, congelaron rápidamente —o impidieron que los hackers movieran— casi US$ 3,000 millones en fondos. Empresas de análisis se apresuraron a rastrear el flujo de criptomonedas y finalmente atribuyeron el ataque a Corea del Norte, acusación que el país ha negado. Algunos operadores aprovecharon la turbulencia del mercado.

Durante todo el episodio, Binance ha intentado tranquilizar a sus usuarios y ha dicho que asumirá el costo financiero. Aun así, la plataforma suspendió los retiros durante casi dos días después del incidente. A primera hora del domingo, Binance comenzó a permitir progresivamente que los usuarios retiraran fondos. Inicialmente, la compañía registró salidas por miles de millones de dólares, pero la situación parece haberse estabilizado y el martes informó que los depósitos por hora habían comenzado a superar los retiros por hora.

Binance también dijo que ha repuesto casi por completo las criptomonedas robadas por los hackers, utilizando una combinación de fondos de su tesorería corporativa y de dos fondos de seguros.

La plataforma de criptomonedas también está trabajando con las autoridades de Estados Unidos, incluidos el Buró Federal de Investigaciones (FBI), el Servicio Secreto y el Departamento de Justicia. El FBI, que intervino poco después del ataque para ayudar a Binance, también atribuyó la vulneración a hackers norcoreanos.

Pese al hackeo sin precedentes, el impacto en el mercado ha sido moderado. Inicialmente, el bitcoin cayó más de 4% tras el ataque, hasta cerca de US$ 76,000, pero la mayor criptomoneda del mundo recuperó desde entonces parte de sus pérdidas y cotizaba a US$ 77,400 el martes.