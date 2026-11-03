El logotipo de Binance en un ordenador portátil, en el distrito de Brooklyn, Nueva York (EE. UU.), el miércoles 7 de junio de 2023. Fotógrafa: Gabby Jones/Bloomberg
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Agencia Bloomberg
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Binance Holdings Ltd. dijo el martes que los hackers detrás del robo de US$ 6,300 millones utilizaron técnicas de ingeniería social, incluidas falsas entrevistas de trabajo, además de programas maliciosos, según el informe más detallado hasta ahora sobre cómo se llevó a cabo el ataque.

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