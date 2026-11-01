Hackers bielorrusos atacaron Rosstat, la agencia rusa de estadísticas, y tomaron el control de unos 25,000 ordenadores de esta red, según informó este domingo el grupo de piratas informáticos proucranianos Silent Crow.

“Junto a los colegas de Ciberpartisanos BY anunciamos el ataque exitoso y la aniquilación de la infraestructura informática de Rosstat”, señalaron los Hackers en su cuenta de Telegram.

Según Silent Crow, “a consecuencia de la operación logramos el acceso a parte considerable de la infraestructura informática, incluyendo la dirección central, las unidades regionales y el Centro Principal Interregional de procesamiento y transmisión de estadísticas”.

“Logramos controlar alrededor de 25.000 ordenadores”, añadieron.

Los hackers afirmaron haber descargado informaciones del sistema de gestión de documentos electrónicos de Rosstat, de sistemas informáticos de “importancia crítica” de la entidad, bases de datos estadísticos, económicos, de informaciones personales y censos, así como informaciones sobre las bajas rusas en la guerra contra Ucrania.

“En total durante nuestra estancia en los servidores descargamos alrededor de 23 terabytes de información”, se jactó el grupo, al señalar que “la escala de lo sucedido va más allá de las competencias de servidores aislados o cuentas de usuarios”, ya que se trata “del acceso a la infraestructura de una entidad federal con acceso a los sistemas centrales y regionales (...) de alto valor estatal y funcional”.

Hackeo de piratas informáticos bielorrusos se trata “del acceso a la infraestructura de una entidad federal con acceso a los sistemas centrales y regionales de alto valor estatal y funcional”. (Foto: ISTOCK).

Señalaron que tras el ataque, “Rosstat no solo tendrá que contar números, sino también la magnitud de sus propios problemas”. “¡Gloria a Ucrania! ¡Viva Bielorrusia!”, concluyeron.

Por su parte, Rosstat reconoció el ataque, que comenzó el pasado 29 de octubre, aseguró que próximamente restablecerá el servicio y negó la sustracción de datos durante el incidente.

“Los ataques fueron cuidadosamente planificados y perpetrados, abarcando todo el espectro de tecnologías de la información, involucrando a un número significativo de especialistas de diversos campos y con una amplia cobertura geográfica de fuentes”, señaló el servicio de prensa de Rosstat.

El Tribunal Supremo de Rusia declaró en julio pasado organizaciones extremistas a Silent Crow y Ciberpartisanos BY, quienes en 2025 lanzaron un masivo ataque contra los servidores de Aeroflot, causando pérdidas de decenas de millones de dólares a la principal compañía aérea rusa.

Elaborado con información de la agencia EFE