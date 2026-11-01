Canciller Espá viajará a Rusia para asistir a peruanos reclutados para la guerra con Ucrania. Foto: Congreso
Canciller Espá viajará a Rusia para asistir a peruanos reclutados para la guerra con Ucrania. Foto: Congreso
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Redacción Gestión
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y están involucrados en el conflicto con Ucrania.

por organizaciones criminales para participar en una guerra ajena.

Tras asistir a la Cumbre Iberoamericana en Madrid, viajará a Rusia para reunirse con altas autoridades, conocer la situación y ubicación de los peruanos y gestionar la repatriación de los fallecidos.

El canciller informó que su sector ha logrado repatriar a 50 peruanos y ha identificado a 10 connacionales fallecidos en Rusia.

“Nos hemos reunido más de 35 veces con la familia de estos peruanos que están en Rusia y queremos demostrar a través de este gesto de darnos el trabajo de ir hasta Rusia que el Ministerio de Relaciones Exteriores está preocupado y que vamos a ir a hacer todos nuestros esfuerzos para conseguir toda esa información que los familiares requieren, demandan y exigen con mucha justicia”, señaló.

Cabe precisar que la Resolución Suprema 309-2026-PCM autorizó el viaje del canciller a Moscú del 6 al 11 de noviembre. La norma precisó se permitirá realizar gestiones de alto nivel para asistir a los peruanos que estarían sirviendo en fuerzas armadas extranjeras e informar oportunamente a sus familias.

Espá precisó que 459 ciudadanos peruanos se habrían enlistado en los ejércitos de Rusia.

De esa cantidad, afirmó, se tenía información oficial acerca de 344 casos: 25 fallecidos, 187 desaparecidos, 132 en actividad y 4 prisioneros de guerra en Ucrania.

El ministro viajará a Moscú del 6 al 11 de noviembre para conocer la situación de los connacionales, gestionar la repatriación de los fallecidos y obtener información para sus familiares. Foto: Andina
El ministro viajará a Moscú del 6 al 11 de noviembre para conocer la situación de los connacionales, gestionar la repatriación de los fallecidos y obtener información para sus familiares. Foto: Andina

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