El canciller Carlos Espá anunció que viajará a Rusia para brindar asistencia a los peruanos que se encuentran prestando servicios en las fuerzas armadas de ese país y están involucrados en el conflicto con Ucrania.

El ministro expresó su preocupación por 450 peruanos que, según señaló, fueron reclutados mediante engaños por organizaciones criminales para participar en una guerra ajena.

Tras asistir a la Cumbre Iberoamericana en Madrid, viajará a Rusia para reunirse con altas autoridades, conocer la situación y ubicación de los peruanos y gestionar la repatriación de los fallecidos.

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El canciller informó que su sector ha logrado repatriar a 50 peruanos y ha identificado a 10 connacionales fallecidos en Rusia.

“Nos hemos reunido más de 35 veces con la familia de estos peruanos que están en Rusia y queremos demostrar a través de este gesto de darnos el trabajo de ir hasta Rusia que el Ministerio de Relaciones Exteriores está preocupado y que vamos a ir a hacer todos nuestros esfuerzos para conseguir toda esa información que los familiares requieren, demandan y exigen con mucha justicia”, señaló.

Cabe precisar que la Resolución Suprema 309-2026-PCM autorizó el viaje del canciller a Moscú del 6 al 11 de noviembre. La norma precisó se permitirá realizar gestiones de alto nivel para asistir a los peruanos que estarían sirviendo en fuerzas armadas extranjeras e informar oportunamente a sus familias.

Asimismo, recordemos que durante su presentación ante la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, Espá precisó que 459 ciudadanos peruanos se habrían enlistado en los ejércitos de Rusia.

Sin embargo, aclaró que la Cancillería peruana tiene el registro de 430 casos tras la constante comunicación con sus familiares. De esa cantidad, afirmó, se tenía información oficial acerca de 344 casos: 25 fallecidos, 187 desaparecidos, 132 en actividad y 4 prisioneros de guerra en Ucrania.