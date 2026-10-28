La campaña peruana de arándanos atraviesa un momento atípico. Y es que factores climáticos golpearon la floración, el calor acelera la maduración y la fruta llega con menos firmeza a la cosecha, lo que ya obliga a cambiar la ruta logística en plena ventana comercial. Así lo advirtió Estco Foods, compañía que exporta arándanos desde el Perú.

Gabriel Herrera, CEO y fundador de Estco Foods Perú y Estco Foods LLC, señaló que el sector enfrenta un problema de producción este año, con un volumen que podría situarse en torno a un 40% por debajo de lo habitual.

El ejecutivo atribuyó la caída a factores climáticos. “La flor no ha podido concentrar almidones, lo que ha provocado mucho aborto de botones florales”, explicó a Fresh Plaza.

A ello se suma el calor, que acelera la maduración, mientras que las lluvias vinculadas al fenómeno El Niño añaden otro riesgo: manchan la fruta y la dejan fuera del estándar de exportación.

E sector enfrenta un problema de producción este año, con un volumen que podría situarse en torno a un 40% por debajo de lo habitual.

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Estco Foods frena envíos marítimos de arándano y pasa su carga al avión

La menor firmeza de la fruta ya está cambiando la logística de la empresa, que detuvo sus envíos marítimos y prevé que su carga salga por vía aérea. “Nosotros ya paramos marítimos, vamos a parar dos semanas más, y de ahí todo se va aéreo”, indicó Herrera.

El directivo precisó que la firmeza ideal debería rondar el 78%, pero hoy se ubica entre 70% y 75%. “Dos semanas más, eso no aguanta”, afirmó.

De acuerdo con la experiencia operativa de la compañía, los lotes con mayor firmeza resisten mejor los programas marítimos largos, de entre 35 y 40 días de tránsito. Con menor firmeza, en cambio, la fruta solo admite trayectos muy cortos, como los envíos terrestres a Colombia, Brasil o Panamá, y a precios más bajos.

“Además, la necesidad de cosechar más rápido para llenar contenedores deja menos margen de conservación”, explicó.

Arándano: precios suben cada semana y Perú tiene 10 semanas para vender

En el mercado, la demanda supera a la oferta. Chile, Argentina y Estados Unidos ya terminaron su temporada, por lo que el Perú dispone de una ventana favorable de unas ocho a diez semanas. “Los precios no paran de subir semana a semana. Todo el mundo está hambriento por el arándano”, sostuvo el ejecutivo.

Entre los destinos, Rusia y Turquía ofrecen los mejores precios y condiciones de pago, según Herrera. En el caso ruso, explicó que “nadie le quiere vender mucho volumen”, lo que lleva a pagar un sobreprecio, e incluso hay compradores que pagan por adelantado contra orden de compra.

El perfil del cultivo también ha cambiado por la genética. “La producción de arándanos antes era de 8 toneladas por hectárea. Hoy en día te vas hasta 26, 30 y tantas toneladas”, sostuvo. Ese salto se logró con la misma densidad de plantas, gracias a frutos más robustos y adaptados al clima peruano, una evolución que, añadió, también se ha dado en palta y uva.

En paralelo, el sector afronta tensión laboral en noviembre y diciembre, cuando coinciden las campañas de arándano, uva, mango, espárrago y limón. “Son cinco productos que pelean mucho la mano de obra”, advirtió Herrera, quien señaló que parte de los trabajadores agrícolas se ha trasladado a la construcción, donde se paga más por jornada.

Pese a que el transporte aéreo es más caro, el directivo no prevé un encarecimiento adicional del flete. Al haber menos volumen de arándano y de otros productos, la carga aérea estaría menos saturada que en campañas previas. “Yo creo que se va a mantener igual que otros años, pero no va a ser tan difícil sacar el producto”, concluyó.