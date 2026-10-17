Camposol, la agroindustrial peruana del Grupo DC, y con cultivos propios de palta en Perú y Colombia, sumará un tercer país de origen para esta fruta. La compañía anunció una inversión con la que se convertirá en accionista de una empresa mexicana del rubro. ¿Qué busca con ello?

La firma ingresará al accionariado de Jaliscavo, empresa de palta respaldada por productores, con operaciones de cultivo y empaque en el estado de Jalisco. Ni el monto de la inversión ni el porcentaje de participación fueron revelados. El anuncio se hizo en The Global Produce & Floral Show 2026, organizado por la International Fresh Produce Association (IFPA).

Con México, Camposol busca complementar los periodos de cosecha de sus campos en Perú y Colombia, diversificar sus fuentes de abastecimiento y ampliar su oferta de palta convencional y orgánica para minoristas, distribuidores y operadores de servicios de alimentos en Norteamérica.

La empresa mexicana agrupa a 12 productores asociados y 44 huertos registrados en Jalisco, Colima y Michoacán.

¿Qué aporta Jaliscavo?

La empresa mexicana agrupa a 12 productores asociados y 44 huertos registrados en Jalisco, Colima y Michoacán. Además, opera una planta de empaque en Gómez Farías (Jalisco) con una capacidad instalada de procesamiento de hasta 48,000 toneladas al año, con sistemas de clasificación y trazabilidad desde el huerto hasta la caja.

Tras el ingreso de Camposol, la operación integrará la fruta de los socios actuales de Jaliscavo y, de forma gradual, sumará a productores independientes. El objetivo es elevar la disponibilidad de fruta, aprovechar mejor la capacidad de la planta de empaque y dar mayor flexibilidad en volúmenes, calibres y plazos de entrega.

Por su parte, la peruana aportará su experiencia en cultivo, su conocimiento del mercado internacional y su cartera de clientes.

“Esta inversión es un paso concreto en la ejecución del plan estratégico que hemos estado desarrollando para consolidar una plataforma global de abastecimiento de aguacate (palta)”, señaló Ricardo Naranjo, CEO de Camposol. El ejecutivo adelantó que la empresa continuará sumando nuevos orígenes y alianzas.

La estrategia de Camposol apunta a armar una red internacional de abastecimiento que combine cosechas en distintas épocas del año y avance, de forma gradual, hacia programas de suministro de palta durante las 52 semanas del año.

La fruta mexicana que entre a los programas comerciales de la compañía se venderá bajo la marca Camposol, con indicación de su país de origen. La oferta incluirá palta convencional y orgánica certificada, según la disponibilidad de productores autorizados y los requerimientos de cada mercado.

No es su primer paso en el exterior

México no será el primer país en el que Camposol produce fuera del Perú. La empresa llegó a Colombia en 2017 con un proyecto de 4,000 hectáreas de palta Hass, instaló su sede administrativa y una planta de empaque en Risaralda, y en noviembre de 2019 realizó su primer envío de palta colombiana, con destino a Europa. Para 2022, la compañía reportaba algo más de 4,000 hectáreas de palta en ese país.

La lógica es la misma que hoy aplica en México. La campaña peruana de palta suele ir de abril a agosto, y con sus campos en Colombia, ubicados en distintas latitudes y altitudes, la empresa buscaba abastecer de setiembre a marzo. Según explicó en 2022, fueron sus clientes, grandes cadenas de supermercados, los que le pidieron no limitarse a vender palta unas 20 semanas al año.

La expansión no se limitó a la palta. En 2019 compró plantaciones de mandarina en Uruguay, que pertenecían a Citrícola Salteña, para cubrir toda la ventana comercial del hemisferio sur, y luego sumó unas 170 hectáreas de cereza en Chile. En México ya operaba un proyecto de 50 hectáreas de arándanos con planta de empaque, donde prueba sus variedades genéticas propias. De hecho, desde 2020 la empresa había anunciado su intención de instalar palta en México. Su red comercial se apoya en oficinas propias en Estados Unidos, Países Bajos y China.

Más datos sobre la operación