Kylian Mbappé. (Foto: Difusión)
Kylian Mbappé. (Foto: Difusión)
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Redacción Gestión
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Unas declaraciones del futbolista francés Kylian Mbappé sobre un ‘meme’ que lo compara con Mao Zedong desencadenaron este martes en China medidas que abarcan desde la suspensión de retransmisiones de LaLiga y la ruptura de acuerdos comerciales a la retirada de contenidos del jugador en plataformas digitales.

Mbappé se disculpa

Kylian Mbappé dijo este martes estar “sinceramente arrepentido” por sus “declaraciones torpes” sobre el histórico líder chino Mao Zedong, tras una oleada de críticas y la cancelación de contratos publicitarios en China.

Los gigantes de las bebidas Dongpeng y los productos lácteos Mengniu, así como el fabricante de quesos Milkground, anunciaron este martes en términos prácticamente idénticos la ruptura con efecto inmediato de su colaboración con Mbappé.

Afirmaron tener una “tolerancia cero” ante actos y declaraciones “que hieran los sentimientos nacionales”.

LaLiga paga la polémica

La suspensión también fue recogida por otros medios chinos, como Jimu News y Qilu Yidian, así como por el diario oficialista Global Times, que atribuyó expresamente la información a The Paper. CCTV no se ha pronunciado aún oficialmente al respecto ni tampoco ha respondido a las peticiones de EFE.

LaLiga, por su parte, ha lamentado “profundamente la ofensa que los comentarios de Kylian Mbappé han causado entre los aficionados chinos” y aseguró que trabaja con sus socios e interlocutores institucionales en China.

“Estos comentarios fueron realizados a título personal y no representan a LALIGA. En la medida de nuestra responsabilidad institucional, pedimos disculpas en nombre de LALIGA y de todos sus clubes”, afirmó el organismo.

Real Madrid vs. Elche el martes 15 de septiembre por la fecha 6 de LaLiga desde el estadio Martínez Valero.
Real Madrid vs. Elche el martes 15 de septiembre por la fecha 6 de LaLiga desde el estadio Martínez Valero.

LaLiga confirmó que trabaja para abordar esta situación y que pondrá en marcha, “en colaboración con los clubes y los jugadores, un protocolo de sensibilización y comunicación que promueva el respeto a las distintas culturas y contribuya a prevenir situaciones similares”.

“Cuanto mayor sea la influencia de una estrella del fútbol, más cuidadosa debe ser con sus palabras y acciones”, declaró al periódico el comentarista deportivo Zhu Meng, quien sostuvo que el rendimiento sobre el terreno de juego no exime a los futbolistas de respetar a los demás.

Rupturas comerciales

El grupo chino Dongpeng Beverage Group, a través de su cuenta corporativa y de su marca deportiva Bu Shui La, anunció la ruptura inmediata de sus vínculos comerciales con Mbappé y alegó “tolerancia cero ante comportamientos que hieran los sentimientos nacionales”.

Las compañías lácteas Mengniu y Milkground también comunicaron el fin de su cooperación con el delantero y rechazaron las conductas que perjudiquen los sentimientos del pueblo chino, aunque ninguna de las empresas precisó el incidente que motivó su decisión.

La controversia alcanzó asimismo a marcas internacionales como Dior, RIMOWA y la firma suiza On, cuyos contenidos promocionales relacionados con Mbappé desaparecieron de sus cuentas chinas, de acuerdo a medios locales, aunque no han anunciado rescisiones contractuales.

France's forward #10 Kylian Mbappe reacts after scoring the opening goal and to a leg pain during the UEFA Nations League (League A, Group 1) first leg football match between Turkey and France at the Kocaeli Stadium in Izmit, on September 25, 2026. (Photo by OZAN KOSE / AFP)
France's forward #10 Kylian Mbappe reacts after scoring the opening goal and to a leg pain during the UEFA Nations League (League A, Group 1) first leg football match between Turkey and France at the Kocaeli Stadium in Izmit, on September 25, 2026. (Photo by OZAN KOSE / AFP)

Restricciones digitales

Las repercusiones se extendieron a plataformas deportivas y redes sociales chinas, donde varios servicios retiraron, modificaron o restringieron contenidos relacionados con el delantero.

El portal deportivo Dongqiudi sustituyó el nombre de Mbappé por la expresión china ‘chá wú ci rén’, equivalente a “no existe tal persona”, en la clasificación del Balón de Oro de 2026, en la que terminó segundo, por detrás del inglés Harry Kane y por delante del español Lamine Yamal.

Medios chinos informaron además de que Hupu eliminó a Mbappé de su clasificación del Balón de Oro, mientras que usuarios de redes sociales señalaron que la plataforma Migu había retirado vídeos de sus goles en el último clásico entre el Real Madrid y el Barcelona.

En Xiaohongshu (RedNote), la cuenta de Mbappé no permite nuevos seguidores, como comprobó EFE, y la plataforma anunció la retirada de contenidos vinculados al futbolista, aunque aclaró que su colaboración comercial concluyó en diciembre de 2024.

La controversia comenzó después de que Mbappé, preguntado en una entrevista por su ‘meme’ favorito, respondiera: “Con el que más me he reído es ése en el que usan mi cara en un dictador chino. Lo utilizo mucho con mis amigos”.

Aunque no mencionó expresamente a Mao Zedong, en los últimos meses se había popularizado una imagen que superpone su rostro al retrato del antiguo dirigente chino, cuya figura mantiene una especial sensibilidad política en el país.

Con información de EFE

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