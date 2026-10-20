Rusia coincidió con el presidente estadounidense, Donald Trump, en la necesidad de reanudar cuanto antes las negociaciones sobre desarme nuclear, aunque descartó incluir a China en un eventual diálogo bilateral entre Moscú y Washington.

“Estamos convencidos de ello. Lo hemos dicho en reiteradas ocasiones a los más diversos niveles; hemos confirmado la necesidad de una reanudación urgente del diálogo sobre estabilidad estratégica y desarme nuclear”, manifestó el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Sin embargo, precisó que estas negociaciones deben desarrollarse entre Rusia y Estados Unidos, sin la participación de Pekín.

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Peskov calificó el diálogo como una prioridad, al advertir que actualmente no existe un marco legal vigente que regule esta materia entre las dos principales potencias nucleares. En ese sentido, señaló que las negociaciones deben comenzar con anticipación, debido a su complejidad y al tiempo que podrían requerir.

Moscú plantea considerar los arsenales europeos

Según el representante del Kremlin, son negociaciones “de extrema importancia” ya que “en estos momentos de facto carecemos de fundamento legal en esta rama”, tras la derogación de todos los acuerdos de desarme y control nuclear existentes.

Dmitri Peskov, portavoz presidencial ruso. Rusia plantea retomar las negociaciones nucleares directamente con Estados Unidos, mientras deja fuera a China y advierte sobre la necesidad de considerar los arsenales de Reino Unido y Francia. Foto: EFE.

“Por primera vez en muchos años el mundo quedó sin los correspondientes acuerdos, esto es extremadamente peligroso y es necesario con antelación comenzar las negociaciones ya que estas son tan difíciles que tomarán mucho tiempo. Es algo que podemos pronosticar desde ya”, sostuvo.

Además, el portavoz matizó que aunque China no participaría en un diálogo al respecto, “en estas conversaciones no podremos ignorar la existencia de los potenciales nucleares de los países europeos, en primer lugar Reino Unido y Francia”.

Una posible reunión trilateral aún sin fecha

El lunes, Trump manifestó su disposición a reunirse con los mandatarios de Rusia y China para abordar cuestiones relacionadas con las armas nucleares y la desnuclearización.

La posibilidad de este encuentro surgió después de que el Kremlin confirmara que el asunto había sido tratado en contactos diplomáticos. No obstante, hasta el momento no se ha anunciado un acuerdo definitivo sobre la reunión ni una agenda formal compartida por los tres gobiernos.

China, por su parte, ha rechazado participar en negociaciones de desarme nuclear con Rusia y Estados Unidos bajo el argumento de que su arsenal es considerablemente menor que el de ambas potencias.

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Rusia y EE.UU. concentran la mayor parte del arsenal nuclear

Estimaciones de la Federación de Científicos Estadounidenses (FAS) y del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI) sitúan a Rusia y Estados Unidos como los países que concentran conjuntamente cerca del 90% de las armas nucleares del mundo . China, Francia y Reino Unido figuran entre las otras potencias con capacidad nuclear.

El escenario se ha vuelto más incierto tras la expiración, en febrero de 2026, del tratado START III, último acuerdo de control de armas nucleares entre Rusia y Estados Unidos. Hasta ahora, ambos países no han concretado su renovación ni han acordado un nuevo marco que lo sustituya.

Con información de EFE.