El presidente estadounidense Donald Trump. (SAUL LOEB / AFP)
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Redacción Gestión
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El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha llegado a un acuerdo con Arabia Saudí que permitiría a este país árabe tener un programa nuclear civil y le abriría potencialmente la puerta al enriquecimiento de uranio, según informan este miércoles diferentes medios.

El acuerdo busca fortalecer los lazos entre EE.UU. y Arabia Saudí en un contexto de tensión por la guerra en Irán, recoge The New York Times.

Arabia Saudí es uno de los aliados de Trump en el golfo Pérsico y único país de la región que no está siendo atacado por Irán desde que EE.UU. y la República Islámica retomaron las hostilidades hace dos semanas, lo que ha supuesto una ruptura del alto el fuego que firmaron el 18 de junio.

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Conflicto en la región

Sí ha sido recientemente Arabia Saudí blanco de ataques debido a otro conflicto de la región, el que enfrenta a los rebeldes hutíes del Yemen contra el Gobierno internacionalmente reconocido del país, puesto que el reino saudí está desde 2015 al frente de una coalición militar en favor del Ejecutivo avalado a nivel internacional.

En medio de esa escalada de tensión, los rebeldes hutíes del Yemen también han impuesto en los últimos días un embargo marítimo contra Araba Saudí, que se une al bloqueo del estrecho de Ormuz por la guerra de Irán.

Además, Estados Unidos ha aprobado recientemente la venta a Arabia Saudí de cohetes de alta precisión por unos US$ 2,000 millones.

Con información de EFE

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