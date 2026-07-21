Un juez federal en Boston dejó en pausa, de manera temporal, una política que el gobierno de Donald Trump quería empezar a usar el 22 de julio de 2026 para quitar los permisos de trabajo a miles de personas protegidas por el Estatus de Protección Temporal (TPS) y a quienes han pedido asilo. Esta decisión de emergencia, que frena la entrada en vigor de las nuevas normas del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), da un respiro a muchos inmigrantes, al menos por un tiempo. Ahora bien, ¿qué significa en concreto este fallo y por qué el 5 de agosto se convierte en una fecha tan importante? En esta nota te lo explicamos.

Si tienes TPS o estás pidiendo asilo, esta sentencia te da un respiro: no pueden revocar tu autorización laboral de inmediato, aunque es esencial que mantengas tus documentos al día (Foto: Imagen creada por Gstión MIX usando Gemini)

¿QUÉ SIGNIFICADO TIENE EL FALLO?

La sentencia significa que, por ahora, la medida de Trump para quitar permisos de trabajo a personas con TPS y solicitantes de asilo está detenida y no puede aplicarse. En otras palabras, los permisos de trabajo siguen vigentes como estaban antes de la medida, y el gobierno no puede, por ahora, usar esas reglas para cancelar el Documento de Autorización de Empleo (EAD), negar renovaciones o rechazar solicitudes de asilo solo por temas como una nueva cuota o fechas retroactivas.

El juez de distrito Nathaniel Gorton, en Boston, que emitió esta orden de emergencia, falló a favor de una coalición de organizaciones de defensa de inmigrantes y sindicatos que demandaron al gobierno para detener nuevas políticas migratorias de USCIS. En su decisión, el magistrado ordenó suspender temporalmente la aplicación de esas reglas, que buscaban imponer restricciones adicionales ligadas a una ley de impuestos y gastos aprobada por el Congreso el año pasado, incluyendo límites a permisos de trabajo para personas con TPS y solicitantes de asilo. Las medidas entraban en vigor el 22 de julio de 2026, informó la organización Democracy Foward, que logró acceder a la sentencia.

LA RAZÓN POR LA QUE EL 5 DE AGOSTO ES UNA FECHA CLAVE

Como la orden del juez es provisional, se mantiene vigente mientras él analiza a fondo si la política de la administración Trump es legal o no; por eso, deberá emitir una decisión completa en los próximos días. El 5 de agosto es clave porque esa fecha, o incluso un poco antes, el magistrado dará a conocer si el bloqueo se prolonga o si permite que la medida entre en vigor.

Por lo tanto, si el 5 de agosto de 2026 el juez confirma el bloqueo, los permisos de trabajo seguirán protegidos durante todo el litigio; pero si levanta la suspensión, USCIS podría empezar a aplicar las reglas que recortan o condicionan los permisos de empleo para TPS y asilo.

LO QUE IMPLICA EL FALLO TEMPORAL PARA PERSONAS CON TPS Y ASILO

Para decenas de miles de inmigrantes, el fallo es un alivio temporal, pues evita que pierdan su derecho a trabajar de inmediato, especialmente quienes dependían de extensiones automáticas o estaban en proceso de renovación.

También protege, de momento, a solicitantes de asilo frente al rechazo de expedientes y cancelación de permisos de trabajo sin garantías de debido proceso, por motivos como no pagar una nueva tasa anual.

Entonces, ¿qué deben hacer mientras esperan el 5 de agosto?

Mientras los inmigrantes esperan lo que decida el juez el 5 de agosto, lo más importante es que mantengan todo lo que ya tienen en regla y documentado, ya que el fallo actual solo les dará un respiro temporal, no una solución definitiva. Esto significa:

Seguir trabajando con su permiso actual con normalidad, sin dejar que caduque. Si tu autorización de empleo (EAD) está cerca de vencer, habla con un abogado o una organización comunitaria para ver si conviene renovar o si tu caso está protegido por extensiones automáticas.

Guardar muy bien todos tus papeles: copia de tu EAD, aviso de TPS o de asilo, recibos de USCIS, cartas del empleador; si el juez levanta el bloqueo después del 5 de agosto, estos documentos serán clave para cualquier apelación o nueva solicitud.

Informarte por fuentes confiables y no tomar decisiones drásticas (como dejar el trabajo o mudarte de estado) solo por rumores: hasta que el juez hable el 5 de agosto, la medida de Trump está frenada y tu permiso de trabajo sigue vigente bajo las reglas anteriores.

Buscar asesoría legal antes de que venza tu permiso o tu estatus, para que un profesional revise si tienes otra vía de protección migratoria (asilo, petición familiar, cancelación de remoción u otro alivio), por si en el futuro la política del gobierno llega a aplicarse.

La decisión del tribunal responde a una demanda de organizaciones de defensa de inmigrantes y sindicatos, y deja en suspenso las políticas que pretendían recortar o condicionar los permisos de trabajo. En la imagen, miembros de organizaciones de la comunidad venezolana en Miami participan en una conferencia, en una fotografía de archivo. (Foto: EFE/EPA/Cristóbal Herrera Ulashkevich)

¿QUÉ PODRÍA SUCEDER SI MI PERMISO DE TRABAJO VENCE JUSTO ANTES DEL 5 DE AGOSTO?

Si tu permiso de trabajo vence justo antes del 5 de agosto, lo importante es distinguir entre dos situaciones: si tienes una renovación ya presentada y protegida por alguna extensión automática, o si simplemente se vence sin renovación pendiente.

1. Si tu EAD se vence y no hay renovación presentada

Cuando un permiso de trabajo (EAD) vence y la persona no está cubierta por una prórroga automática, deja de ser válido para trabajar, aunque exista un fallo temporal que frene la nueva medida de Trump. La orden del juez detiene la política que pretendía quitar permisos a personas con TPS y asilo, pero no cambia las reglas básicas: trabajar con un documento vencido se considera empleo sin autorización.

En ese escenario, lo prudente es:

Dejar de trabajar en cuanto el EAD vence, para evitar problemas con tu empleador y con inmigración, precisa el sitio web Trabajadores Inmigrantes.

Buscar asesoría legal inmediata para revisar si puedes todavía presentar una renovación, si tienes alguna extensión automática por TPS o por la categoría de tu permiso, o si conviene explorar otra vía de protección (asilo, petición familiar, etc.).

Mantener todos tus documentos ordenados (permiso vencido, recibos de TPS/asilo, cartas del empleador), porque el resultado del 5 de agosto puede abrir o cerrar opciones y necesitarás probar tu historial.

2. Si ya enviaste la renovación antes del vencimiento

En muchos programas (incluido TPS, en ciertos períodos) ha habido reglas que permiten extensiones automáticas de la autorización de empleo cuando la persona presentó la renovación a tiempo. En esos casos, aunque la tarjeta física muestre una fecha vencida, existe un aviso oficial que dice hasta qué día se considera válido el permiso.

Si tú:

Presentaste la renovación de tu EAD con anticipación, y

Tu programa (TPS o asilo en tu categoría específica) está cubierto por una prórroga automática vigente,

entonces puedes seguir trabajando hasta la fecha límite de esa extensión. En esta situación, el fallo del juez que frena la medida de Trump te ayuda porque evita que se cancelen esos permisos de forma anticipada, pero igual debes vigilar la fecha de la prórroga y lo que se decida el 5 de agosto.

Recomendaciones

Mientras llega el 5 de agosto, te conviene: