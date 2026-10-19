El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. (EFE/EPA/SHAWN THEW)
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Redacción Gestión
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este lunes que está dispuesto a reunirse con sus homólogos de Rusia y China, Vladímir Putin y Xi Jinping, para negociar el fin de la guerra en Ucrania, en medio de los rumores sobre una posible cumbre sin el líder ucraniano, Volodímir Zelenski.

La jornada estuvo marcada por los rumores sobre una posible reunión entre los tres presidentes en las próximas semanas para abordar el fin de la guerra, sin la participación de Kiev ni de sus aliados europeos. Según el diario estadounidense The Wall Street Journal, la propuesta partió del presidente ruso.

El presidente chino, Xi Jinping, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, durante una reunión en Moscú. (Foto: Reuters)
El presidente chino, Xi Jinping, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, durante una reunión en Moscú. (Foto: Reuters)

La posición de Trump frente a la guerra de Ucrania

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, admitió este lunes que la cuestión se abordó durante la conversación telefónica que Putin mantuvo con Trump el pasado 9 de octubre, pero negó que exista un acuerdo para celebrar el encuentro durante la cumbre de la APEC del próximo noviembre en Shenzhen (China).

Trump, que en las últimas semanas ha intensificado sus críticas a Zelenski y ha pedido su relevo como presidente de Ucrania, acusó al mandatario ucraniano de “no estar ayudando mucho” a poner fin al conflicto.

Después de que Zelenski afirmara que Trump «no está del lado correcto de la historia» por haber permitido a Rusia exportar diésel al mercado internacional, el republicano insistió este lunes en que otro interlocutor debe asumir las negociaciones en nombre de Kiev.

declaró.

(Con información de EFE)

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