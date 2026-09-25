Banderas de EE.UU. y Taiwán. (Foto: Difusión)
Banderas de EE.UU. y Taiwán. (Foto: Difusión)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El Gobierno de Taiwán acusó este viernes a China de “distorsionar los hechos” tras la reunión entre Xi Jinping y Donald Trump en Washington, después de que Pekín asegurara que el líder chino pidió a su homólogo estadounidense adoptar una posición “correcta” contra la independencia taiwanesa.

“La soberanía de Taiwán pertenece a todo el pueblo taiwanés, el régimen del Partido Comunista Chino no tiene derecho a representar al pueblo de Taiwán y el futuro de Taiwán solo puede ser decidido de forma democrática por el pueblo taiwanés”, indicó la Cancillería isleña.

Taipei apela a la estabilidad regional

El comunicado respondió a la lectura oficial china de la cumbre entre Xi y Trump, en la que el Ministerio de Exteriores de China señaló que el presidente chino expresó su deseo de que Washington adopte una «posición correcta» contra la «independencia de Taiwán» y gestione la cuestión con prudencia.

El matiz ha generado atención en la isla, ya que Washington ha mantenido tradicionalmente que no apoya la independencia de Taiwán, mientras que Pekín reclama que Estados Unidos vaya más allá y se oponga a ella, una diferencia subrayada por medios y analistas taiwaneses tras la reunión.

Taiwan. Foto: EPA/ Ritchie B. Tongo
Taiwan. Foto: EPA/ Ritchie B. Tongo

Además, el ministerio acusó a China, que reclama la soberanía de la isla y no ha renunciado al uso de la fuerza para lograrlo, de ser la verdadera parte que socava la estabilidad regional mediante acciones de “zona gris” y amenazas militares en el mar de China Oriental, el mar de China Meridional, el estrecho de Taiwán y los alrededores de la isla.

Los contratos de armamento con Taiwán

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, había afirmado esta semana que cualquier venta de armas a Taiwán debe equilibrarse con las necesidades defensivas de Estados Unidos, mientras sigue pendiente un paquete de armamento valorado en US$ 14,000 millones.

Por su parte, ante Xi.

Desde hace más de siete décadas, EE. UU. se encuentra en el medio de las disputas entre ambas partes, ya que Washington es el principal proveedor de armamento de Taipéi y, si bien no mantiene vínculos diplomáticos con este territorio, podría acudir en su defensa en caso de conflicto con Pekín.

Con información de EFE

TE PUEDE INTERESAR

Taiwán no aceptará la “infiltración” ni el “terror rojo” de China, dice el presidente isleño
Asesores de Trump temen un próximo ataque de China a Taiwán tras encuentro con Xi Jinping
Paraguay y Taiwán buscan crear “uno de los mayores” centros de IA del mundo

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.