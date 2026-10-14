Después del fuerte avance de la bolsa peruana este año, la pregunta para el inversionista ya no es solo si el mercado ofrece oportunidades, sino también cómo aprovecharlas con una gestión disciplinada del riesgo. Nuestra visión sigue siendo constructiva, pero la siguiente etapa exige mayor selectividad: combinar empresas con resultados más resilientes, posiciones puntuales en minería y capacidad para aprovechar correcciones en negocios cuyo valor a largo plazo permanezca intacto.

El Niño introduce un desafío adicional. Sus efectos sobre la actividad y los precios podrían limitar el crecimiento y mantener condiciones financieras más exigentes. Proyectamos una expansión del PBI de 3.2% en 2026 y de 3.0% en 2027, incorporando un impacto climático de cerca de un punto porcentual en cada año. Para invertir, importa distinguir entre una presión temporal sobre las utilidades y un deterioro persistente del negocio. Una caída en la cotización no constituye, por sí sola, una oportunidad.

En este entorno, favorecemos InRetail y Ferreycorp como alternativas relativamente más resilientes. En InRetail, los negocios de supermercados y farmacias aportan un componente defensivo, complementado por la expansión de tiendas, la ganancia de participación de mercado y una sólida generación de caja. En Ferreycorp, la exposición a la inversión minera y los ingresos recurrentes por repuestos y servicios respaldan los resultados y los dividendos. No son compañías inmunes al clima ni a la volatilidad bursátil, pero consideramos que sus fundamentos les permiten afrontar mejor una coyuntura más exigente.

Para quienes tengan un horizonte más amplio y tolerancia a las fluctuaciones, Unacem e IFS podrían ofrecer oportunidades conforme se conozca el impacto de El Niño en sus resultados. La estrategia no sería anticipar una recuperación inmediata, sino evaluar si eventuales correcciones compensan suficientemente los riesgos. Sugerimos observar la evolución de la demanda y de los márgenes en construcción, así como la calidad de la cartera crediticia y de las provisiones en los servicios financieros, antes de aumentar las posiciones.

En minería, consideramos que Buenaventura presenta un balance riesgo-retorno más atractivo tras la caída de las últimas semanas. Aunque su cotización suele responder a los movimientos del oro, aproximadamente el 65% del valor que estimamos proviene de su exposición directa e indirecta al cobre, incluida su participación en Cerro Verde. Mantenemos una perspectiva favorable sobre este metal a corto y largo plazo. Esta diferencia entre el comportamiento bursátil y las fuentes de valor sustenta nuestra preferencia, sin desconocer la volatilidad de los metales ni los riesgos de ejecución operativa.

Para el inversionista individual, proponemos construir posiciones gradualmente, diversificar y evitar comprometer recursos que pueda necesitar a corto plazo. La resiliencia de una empresa no justifica pagar cualquier precio y una acción cíclica no se vuelve atractiva únicamente porque haya caído. El potencial de la bolsa peruana permanece, pero capturarlo requerirá contrastar las expectativas con los resultados, mantener la disciplina de valoración y apoyarse en asesoría profesional. Frente a El Niño, la respuesta no es abandonar el mercado, sino invertir con mayor rigor.

Miguel Leiva es vicepresidente de Research Renta Variable de Credicorp Capital.