Así, el límite anual en soles subirá de 114.13% –vigente hasta octubre– a 114.68%, mientras que el correspondiente a dólares por primera vez superó el 100% al pasar de 99.84% a 103.14%.

Esta actualización acontece en medio de cuestionamientos de las bancadas opositoras en el Congreso al pedido del Ejecutivo para derogar los topes a las tasas de interés, establecidos por la denominada “Ley contra la usura” en el 2021.

Jose Goyburu, socio de Cuatrecasas y experto en finance, refirió a Gestión que el ajuste dispuesto por el BCR a las tasas topes en soles y dólares es coherente con la posición crítica que ese organismo mantiene frente a la norma.

“El incremento amplía ligeramente el margen para otorgar financiamiento a clientes de mayor riesgo, tanto en soles como en dólares, sin embargo, los topes legales siguen restringiendo el acceso al crédito a miles de personas y deberían eliminarse”, manifestó.

Jóvenes

Así, señaló que afectan especialmente a los jóvenes sin historial crediticio, personas de menores ingresos, trabajadores informales y a micro y pequeñas empresas (mypes) que recién comienzan a operar. Estos sectores suelen representar un mayor riesgo para las entidades financieras por la falta de antecedentes crediticios y la dificultad para acreditar sus ingresos, detalló.

Arturo García, director tesorero del Colegio de Economistas de Lima, coincidió en mencionar que no debería existir una ley que establezca topes máximos a las tasas de interés del mercado.

No obstante, consideró necesaria la promoción de una mayor competencia en el sistema financiero y una participación más activa del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) para que las entidades financieras trasladen a sus clientes la reducción de sus costos.

Nuevos deudores

La reducción en la incorporación de nuevos sujetos de créditos de consumo es otro efecto negativo de la norma, agregó Goyburu. El promedio mensual pasó de 46,000 nuevos deudores entre los años 2015 y 2019 a unos 41,000 en el periodo posterior, lo que representa una caída de 11%.

El presidente del BCR, Julio Velarde, advirtió ante el Congreso recientemente que establecer topes a las tasas no garantiza que los usuarios obtengan créditos. Por el contrario, explicó que los bancos pueden dejar de prestar a quienes –por su riesgo– corresponde tasas superiores al límite legal, en lugar de reducirles el costo de financiamiento.

Asimismo, la Asociación de Bancos (Asbanc) reconoció que reducir el costo del crédito es un objetivo legítimo, aunque sostuvo que los controles de tasas no han conseguido ese propósito y terminan por restringir el acceso a recursos formales.

“Excluir a una persona del crédito formal no elimina su necesidad de financiamiento. La empuja a buscar otras alternativas y aumenta su exposición al crédito informal, incluido el ‘gota a gota’. El costo del crédito es una preocupación legítima y existe espacio para seguir reduciéndolo”, manifestó.

Rechazo

La propuesta del Ejecutivo para eliminar los topes a tasas causó el rechazo de las bancadas de oposición que sostienen que su derogación daría mayor libertad al sistema financiero para cobrar intereses más elevados.

En septiembre, la Comisión de Economía aprobó un informe desfavorable a la delegación de facultades al Ejecutivo en las materias de su competencia, incluida la propuesta para eliminar los topes a las tasas de interés. Entre los cuestionamientos se señaló que suprimir estos límites no garantiza una reducción del costo del crédito ni una mayor inclusión financiera.

Ante las discrepancias en torno a esta medida, la Cámara de Diputados dejó fuera la propuesta de eliminación de los topes del dictamen de delegación de facultades legislativas solicitado por el Gobierno, así como las restantes de carácter económico.