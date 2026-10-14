La propuesta del Ejecutivo para eliminar los topes a tasas causó el rechazo de las bancadas de oposición.
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Zulema Ramirez Huancayo
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El Banco Central de Reserva (BCR) elevó las tasas de interés máximas que podrán cobrarse en créditos de consumo y para mypes desde noviembre.

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