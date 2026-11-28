La intervención del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) permitió levantar la huelga nacional indefinida en Serpost y evitar una paralización en la Sunat, además de alcanzar acuerdos laborales en el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y tres empresas privadas.

En Serpost, los trabajadores afiliados al Sindicato de Trabajadores Postales (Sitrapost) retomaron sus labores el 24 de noviembre, tras iniciar una huelga el día 19.

Posteriormente, la empresa y el sindicato suscribieron el convenio colectivo de 2026, que beneficiará a 1,239 trabajadores e incluye apoyos para movilidad y alimentación, facilidades para terapias de rehabilitación, licencias familiares y una bonificación extraordinaria.

En la Sunat, el diálogo del MTPE con las organizaciones sindicales permitió levantar y suspender las convocatorias a huelga previstas para el 25 de noviembre. Como parte del acuerdo, la entidad se comprometió a reunirse en diciembre con los sindicatos para abordar la línea de carrera de los trabajadores.

La mediación del MTPE permitió poner fin a la huelga en Serpost y evitar una paralización en Sunat. Foto: Andina.

En el INPE, uno de los principales compromisos fue evaluar la incorporación de la asignación especial por labor penitenciaria en la planilla del sector público. La medida involucra al Sindicato Nacional de Trabajadores Penitenciarios del Perú (Sintrap), que cuenta con 539 afiliados.

ACUERDOS EN EMPRESAS PRIVADAS

En el sector privado, los acuerdos alcanzados en Gloria S.A., Etna y Minera Shouxin comprenden a cerca de 2,000 trabajadores.

En Gloria, los compromisos incluyen mejoras en el servicio de refrigerio, chalecos térmicos para el personal de cámaras de frío y ecografías en los exámenes ocupacionales. Las mismas que beneficiarían a más de 1,000 trabajadores.

Los acuerdos incluyen bonificaciones, aumentos salariales, asignaciones por estudios y mejoras en las condiciones de trabajo para trabajadores del sector público y privado.

En Etna, el convenio beneficiaría a 290 trabajadores y contempla aumentos salariales para el personal administrativo y operativo, además de una asignación por estudios para los hijos de los trabajadores, desde los tres años hasta culminar la educación secundaria.

Por su parte, Minera Shouxin y su sindicato conformado por 137 afiliados, suscribieron un acuerdo parcial sobre condiciones laborales, aspectos económicos y sociales, y seguridad y salud en el trabajo, con vigencia hasta el 5 de setiembre de 2028.