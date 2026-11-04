Las intervenciones permitieron concretar convenios colectivos, aprobar una nueva escala remunerativa en Sunafil y evitar paralizaciones en entidades públicas. Foto: MTPE
Las intervenciones permitieron concretar convenios colectivos, aprobar una nueva escala remunerativa en Sunafil y evitar paralizaciones en entidades públicas. Foto: MTPE
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Redacción Gestión
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Según detalló, los acuerdos alcanzados beneficiaron a 53,293 trabajadores de los sectores público y privado, los cuales permitieron levantar huelgas o evitar paralizaciones.

Del total de trabajadores beneficiados, 49,763 pertenecen al sector público y 3,530 al privado, anotó.

Otro de los conflictos resueltos fue el de Minera Orex, en Arequipa, donde se puso fin a una huelga de 40 días. La empresa y los sindicatos suscribieron dos convenios colectivos que incluyen mejoras económicas, laborales y sociales para los trabajadores de la unidad minera San Juan de Chorunga.

En el sector privado también se alcanzó un acuerdo con la empresa transnacional H&M. La compañía y su sindicato, conformado por 185 afiliados, firmaron el 28 de octubre un convenio colectivo que resolvió los pliegos de reclamos de 2025 y 2026.

En el sector público, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Ministerio de Agricultura (Sinatrama), que agrupa a 800 afiliados, llegaron a un acuerdo el 16 de octubre. Tras la negociación, el sindicato desistió de la huelga general indefinida que había anunciado para ese mes.

Los acuerdos alcanzados mediante conciliaciones y reuniones extraproceso beneficiaron a 49,763 trabajadores del sector público y 3,530 del privado. Foto: MTPE
Los acuerdos alcanzados mediante conciliaciones y reuniones extraproceso beneficiaron a 49,763 trabajadores del sector público y 3,530 del privado. Foto: MTPE

Intervención en regiones

El MTPE también reportó 110 asistencias técnicas a autoridades regionales para fortalecer la atención de conflictos laborales y facilitar las negociaciones entre empleadores y sindicatos.

Uno de los casos se registró en Apurímac, donde la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, con asistencia técnica del ministerio, intervino en las negociaciones con el Sindicato de Trabajadores Administrativos del Hospital Guillermo Díaz de la Vega.

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