El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) informó que solucionó 14 conflictos laborales entre agosto y octubre, mediante reuniones de conciliación y encuentros extraproceso.

Según detalló, los acuerdos alcanzados beneficiaron a 53,293 trabajadores de los sectores público y privado, los cuales permitieron levantar huelgas o evitar paralizaciones.

Del total de trabajadores beneficiados, 49,763 pertenecen al sector público y 3,530 al privado, anotó.

Entre los casos atendidos figura el de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), donde se aprobó una nueva escala remunerativa para más de 800 trabajadores, luego de 13 años sin una actualización integral. Asimismo, se acordó el levantamiento de la huelga de sus dos organizaciones sindicales.

Otro de los conflictos resueltos fue el de Minera Orex, en Arequipa, donde se puso fin a una huelga de 40 días. La empresa y los sindicatos suscribieron dos convenios colectivos que incluyen mejoras económicas, laborales y sociales para los trabajadores de la unidad minera San Juan de Chorunga.

En el sector privado también se alcanzó un acuerdo con la empresa transnacional H&M. La compañía y su sindicato, conformado por 185 afiliados, firmaron el 28 de octubre un convenio colectivo que resolvió los pliegos de reclamos de 2025 y 2026.

Entre los beneficios pactados figuran asignaciones por escolaridad y apoyo para trabajadores con hijos con discapacidad que requieran terapias de rehabilitación.

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En el sector público, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Ministerio de Agricultura (Sinatrama), que agrupa a 800 afiliados, llegaron a un acuerdo el 16 de octubre. Tras la negociación, el sindicato desistió de la huelga general indefinida que había anunciado para ese mes.

Los acuerdos alcanzados mediante conciliaciones y reuniones extraproceso beneficiaron a 49,763 trabajadores del sector público y 3,530 del privado. Foto: MTPE

Intervención en regiones

El MTPE también reportó 110 asistencias técnicas a autoridades regionales para fortalecer la atención de conflictos laborales y facilitar las negociaciones entre empleadores y sindicatos.

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Uno de los casos se registró en Apurímac, donde la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, con asistencia técnica del ministerio, intervino en las negociaciones con el Sindicato de Trabajadores Administrativos del Hospital Guillermo Díaz de la Vega.

La reunión permitió dejar sin efecto una paralización de 48 horas que había sido anunciada por sus 53 afiliados.