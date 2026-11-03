El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, señaló este nartes que hay “una gran cantidad de desinformación sobre la suspensión perfecta”.

“La suspensión perfecta no es una decisión del Gobierno de la señora (Keiko) Fujimori, ni del Ministerio de Trabajo; es una ley que tiene como 30 años, y una empresa, cuando tiene problemas, puede acogerse al teletrabajo, a la vacación forzada o a la suspensión perfecta. No hay que dar ningún dispositivo”, detalló.

En esa línea, precisó que en la Sunafil hay una serie de petitorios de suspensión perfecta, “que estamos evaluando”.

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Contexto El Niño

Como se recuerda, hace unos dias el titular del MTPE dijo que la suspensión perfecta de labores podría utilizarse de forma excepcional si los efectos de El Niño impiden que algunas empresas sigan operando, para evitar su quiebra y la pérdida de empleos. Aclaró que no sería una medida general ni quedaría a libre decisión de cualquier empleador.

El titular del MTPE explicó que una vez que se plantea la suspensión perfecta, la Sunafil va a inspeccionar, a supervisar si verdaderamente amerita la suspensión. “Por eso queremos que nos restituyan las atribuciones”.

Sheput subrayó que las empresas plantean la suspensión perfecta porque hay una ley que los acoge. “No, no es algo que tenga que deliberar el Gobierno ni el Consejo de Ministros. Ya está la ley”.

“Escucho una serie de opinólogos y especialistas que dicen que el Gobierno está evaluando suspensión perfecta. No hay nada que evaluar; hay una ley. Y la ley permite que las empresas se acojan a eso”, insistió.

Delegación de facultades

Sobre los cuestionamientos por la ausencia de decretos por parte del Gobierno, tras la aprobación de las facultades legislativas, el ministro de Trabajo mencionó que cuando la Cámara de Diputados y Senadores otorgó la delegación de facultades, se señaló que había un plazo de 90 días para que estos se pudieran poner.

“Para mí hay algunos diputados que son impresionantes. No pasó ni una semana y ya quieren resultados, cuando ellos mismos están otorgando 90 días. Yo no les entiendo”, dijo desde la Torre Trecca en Jesús María.

“Entonces, ¿por qué no decretaron en la ley que salió: ‘Tiene usted una semana para hacerlo’? O tiene un día, o en 10 minutos lo queremos. Creo que ya están exagerando, y eso no es política, eso es mala fe. Y eso hay que decirlo con todas sus palabras".

Sheput dijo que en estos momentos hay un interés específico en generar una narrativa de que no se ha hecho nada.