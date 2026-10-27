Comisión de Justicia aprueba propuesta para cambiar la suspensión de la prescripción penal. (Foto: Congreso)
Comisión de Justicia aprueba propuesta para cambiar la suspensión de la prescripción penal. (Foto: Congreso)
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Redacción Gestión
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sobre la suspensión del plazo de prescripción de la acción penal.

La iniciativa, aprobada con 12 votos a favor, 6 en contra y 2 abstenciones, busca establecer un límite proporcional al periodo durante el cual deja de contabilizarse el tiempo que tiene el Estado para perseguir un delito.

La prescripción de la acción penal ocurre cuando vence el plazo legal para perseguir un delito.

sino que ese es el tiempo máximo fijado por dichas normas para el periodo durante el cual deja de contabilizarse el plazo de prescripción.

El predictamen aprobado plantea modificar el Código Penal y el Código Procesal Penal, así como derogar la Ley 32104.

La votación constituye la aprobación de la iniciativa en comisión. Tras ello, el proyecto debe ser incluido en la agenda para que se discuta y vote en el Pleno de la Cámara de Diputados. Si en esta instancia se aprueba la propuesta, la envía al Senado. Allí se revisa y puede aprobarse o modificarse, conforme al procedimiento legislativo.

El grupo parlamentario aprobó el predictamen en mayoría. La iniciativa plantea modificar el Código Penal y el Código Procesal Penal, así como derogar la Ley 32104. Foto: Congreso
El grupo parlamentario aprobó el predictamen en mayoría. La iniciativa plantea modificar el Código Penal y el Código Procesal Penal, así como derogar la Ley 32104. Foto: Congreso

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