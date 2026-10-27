La Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados aprobó el predictamen que propone modificar las reglas sobre la suspensión del plazo de prescripción de la acción penal.

La iniciativa, aprobada con 12 votos a favor, 6 en contra y 2 abstenciones, busca establecer un límite proporcional al periodo durante el cual deja de contabilizarse el tiempo que tiene el Estado para perseguir un delito.

La prescripción de la acción penal ocurre cuando vence el plazo legal para perseguir un delito. La suspensión, en cambio, implica que un determinado periodo deja de sumarse al mencionado tiempo, por lo que no debe confundirse la duración de la suspensión con el plazo total de prescripción.

La Ley 31751 estableció que la suspensión no puede superar un año, mientras que la Ley 32104 precisó ese límite. Esto no significa que todos los delitos prescriban al año, sino que ese es el tiempo máximo fijado por dichas normas para el periodo durante el cual deja de contabilizarse el plazo de prescripción.

El predictamen aprobado plantea modificar el Código Penal y el Código Procesal Penal, así como derogar la Ley 32104.

La votación constituye la aprobación de la iniciativa en comisión. Tras ello, el proyecto debe ser incluido en la agenda para que se discuta y vote en el Pleno de la Cámara de Diputados. Si en esta instancia se aprueba la propuesta, la envía al Senado. Allí se revisa y puede aprobarse o modificarse, conforme al procedimiento legislativo.