Congreso. (Foto: GEC)
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Redacción Gestión
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El diputado Juan Amilcar Villanueva Calderón (JP ) presentó una propuesta legislativa que plantea prohibir a los estudiantes universitarios de pregrado mantener dos vacantes en simultáneo en universidades públicas del país. Si ese es su caso, debe retirarse o renunciar expresamente a una de ellas.

Si registra alguna de estas situaciones, debe acreditar el retiro definitivo o la renuncia expresa a la vacante anterior antes de formalizar una nueva matricula. La omisión de esta verificación en el Sistema de Información Universitaria administrado por la Sunedu, genera responsabilidad administrativa funcional del personal a cargo y el inicio de un procedimiento para la nulidad de la matrícula.

El diputado propone además modificar el artículo100 de la Ley Universitaria para precisar que la “gratuidad de la enseñanza se garantiza para el estudio de una sola carrera”.

indica la propuesta.

Los congresistas también estarán obligados a presentar su declaración jurada de intereses. (Foto: GEC)
Los congresistas también estarán obligados a presentar su declaración jurada de intereses. (Foto: GEC)

Plantea además que la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), en un plazo no mayor de 90 días calendario desde la vigencia de la presente ley, adecúa el Sistema de Información Universitaria a fin de permitir la verificación interconectada, en tiempo real, del estado de matrícula de los postulantes y estudiantes de todas las universidades públicas.

En tanto no se cuente con ese mecanismo de verificación, las universidades públicas deberán realizar la verificación del postulante admitido a través de una declaración jurada y consulta a la universidad de origen, cuando corresponda.

Los estudiantes que, a la entrada en vigencia de la presente ley, se encuentren matriculados, con matrícula suspendida o con reserva de matrícula, simultáneamente en más de una carrera profesional de pregrado en universidades públicas, cuentan con un plazo de 60 días hábiles para optar por la carrera profesional que continuarán cursando y formalizar el retiro o la renuncia a las otras vacantes.

Por ello, la propuesta busca que cada estudiante conserve una vacante a la vez, sin imposibilitar que cambie de carrera después o inicie otra al culminar la anterior. En tal sentido la propuesta persigue darle la oportunidad a todo ciudadano peruano para que pueda acceder a los estudios superiores universitarios”, asegura.

Señala además que la educación universitaria pública es financiada con fondos estatales, cuya asignación debe orientarse al principio de igualdad de oportunidades y al uso eficiente del gasto público.

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