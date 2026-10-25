La bancada de Ahora Nación irá tras la creación de un fondo soberano de riqueza, una propuesta que formó parte de su campaña presidencial y que ahora busca promover desde el Congreso de la República.

Durante una entrevista con RPP, el senador Alfonso López Chau señaló que ya se han iniciado conversaciones con representantes del sector financiero y organizaciones de trabajadores para recoger distintas posiciones sobre la iniciativa. “Estamos por impulsar el fondo soberano de riqueza, que fue un motivo de la campaña”, manifestó.

Por ejemplo, precisó que han sostenido reuniones con la Asociación de Bancos del Perú (Asbanc) y una federación de trabajadores, como parte de los acercamientos para evaluar distintas perspectivas sobre la propuesta.

López Chau no detalló los mecanismos de financiamiento del fondo, su eventual administración ni los plazos previstos para presentar una iniciativa legislativa. Sin embargo, según el plan que presentó Ahora Nación durante la pasada contienda electoral, el fondo nacería con excedentes fiscales y recursos de proyectos extractivos estratégicos para el financiamiento de la inversión.

Fondo soberano de riqueza en Perú: ¿qué propone la bancada de López Chau? (Foto: Andina)

Cuestiona ampliación de facultades legislativas

En otro momento, López Chau expresó su desacuerdo con la incorporación de siete materias adicionales a la delegación de facultades legislativas solicitada por el Poder Ejecutivo, luego de que la Cámara de Diputados aprobara inicialmente 20.

El senador explicó que su posición consistía en respaldar las materias autorizadas por los diputados y permitir que el Gobierno presentara proyectos de ley independientes para abordar los asuntos restantes.

A su juicio, este procedimiento habría permitido transparentar las propuestas del Poder Ejecutivo y evitar controversias sobre las atribuciones del Senado.

En ese contexto, consideró necesario modificar el reglamento del Congreso para precisar las competencias de ambas cámaras y prevenir nuevos conflictos durante la tramitación de iniciativas legislativas.

Universidades. López Chau declaró que su bancada trabaja en propuestas relacionadas con las universidades públicas, un tema que, según afirmó, ha encontrado una recepción favorable.

Descarta censura contra Miguel Torres

Por otro lado, el líder de Ahora Nación descartó respaldar una eventual censura contra el presidente del Senado, Miguel Torres, por los cuestionamientos relacionados con la promulgación de la ley de delegación de facultades. “No estoy de acuerdo por cuestiones prácticas”, afirmó.

Explicó que una controversia ante el Tribunal Constitucional podría terminar legitimando las actuaciones cuestionadas, por lo que consideró preferible privilegiar el diálogo y la búsqueda de acuerdos.

Finalmente, reconoció que existen diferencias dentro del bloque opositor tras la votación sobre las facultades legislativas, aunque descartó que la alianza se encuentre completamente rota.