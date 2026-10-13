El presidente de la Comisión de Economía, Medio Ambiente y Defensa del Consumidor del Senado de la República, Alfonso López Chau propuso la creación de un fondo soberano de riqueza para el Perú.

Chau destacó experiencias regionales exitosas e hizo un llamado a evaluar este modelo mediante una discusión técnica rigurosa. “Grandes países tienen fondos soberanos de riqueza. Lo tiene Brasil y lo tiene Chile. Y me gustaría conocer la experiencia de esos dos países (...) Sería muy bueno que el Perú tenga una conferencia de alto nivel técnico sobre fondos soberanos de riqueza. Creo que ayudaría mucho”, aseveró el parlamentario, al resaltar las inversiones de gran escala logradas en la región y la importancia de adaptar mejores prácticas internacionales al contexto nacional.

Chau dio su propuesta en el marco de un taller organizado de manera conjunta con la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), que abordó el desarrollo de las finanzas abiertas en el país; pero sobre todo.

Para el senador de Ahora Nación la elección de la SBS como escenario para transmitir este mensaje es clave; ya que, esta entidad constituye un lugar que sirve como plataforma técnica donde confluyen la regulación financiera y la estabilidad macroeconómica.

En ese entorno, López Chau vinculó la sostenibilidad de este proyecto con la necesidad de diversificar e industrializar la economía peruana, afirmando lo siguiente: “Todo el mundo quiere industrialización y me preguntaron de donde sale la plata. Y yo dije: ‘del fondo soberano de riqueza, en alianza con la superintendencia y la banca privada’, pero esa es una tarea de convencimiento”. anotó.

Con este encuentro, el también vocero de la bancada de senadores de Ahora Nación reafirma su compromiso de articular esfuerzos con los organismos reguladores del Estado, la bancada parlamentaria y el sector privado en favor del crecimiento económico.

Asimismo, indicó que la Comisión de Economía continuará promoviendo espacios de debate técnico y articulación interinstitucional para evaluar mecanismos que permitan orientar recursos hacia la infraestructura, la innovación y la industrialización nacional.