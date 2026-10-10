La nueva norma amplía hasta 72 meses el plazo para determinadas pensiones preliminares y refuerza los controles sobre el acceso a información durante el proceso de adjudicación. Foto: Andina.
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Redacción Gestión
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aprobó cambios en las reglas del Seguro de Invalidez, Sobrevivencia y Gastos de Sepelio Colectivo (SISCO), que cubre a los afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP) y a sus beneficiarios.

Las modificaciones se aplicarán antes de la novena licitación del seguro, prevista para las próximas semanas.

Entre los principales cambios, la entidad amplió hasta 72 meses el plazo para otorgar pensiones preliminares en casos vinculados con la regularización de aportes y la determinación judicial de una relación laboral.

La medida busca adecuar estos plazos a la duración de los procesos judiciales laborales y previsionales.

El periodo podrá concluir antes si se notifica una resolución judicial consentida o ejecutoriada, o si no se acredita oportunamente el inicio de las acciones judiciales correspondientes, según las condiciones establecidas en la norma.

Cambios en la licitación del SISCO

Las empresas de seguros que operen como empresas administradoras de fondos (EAF) y participen como postoras no podrán integrar el Comité de Adjudicación ni intervenir en la elaboración de las bases.

La disposición no las exime de la obligación de suscribir los contratos que correspondan, debido a que el proceso se desarrolla de manera colegiada y en representación de los afiliados.

Además, las nuevas reglas exigen que las decisiones y actuaciones estén debidamente sustentadas y que se documenten los procedimientos para identificar, evaluar y gestionar posibles conflictos de intereses.

Protección de información y competencia

La norma incorpora medidas de protección de la información, entre ellas la separación de funciones y de acceso a datos, controles de acceso, registros de trazabilidad y disposiciones de confidencialidad. Estas herramientas permitirán realizar labores de monitoreo y supervisión.

Los cambios se producen antes de la novena licitación del SISCO, mediante la cual se seleccionará a las aseguradoras que brindarán la cobertura previsional.

La adjudicación se realizará bajo las condiciones establecidas en las bases y considerando el menor precio ofrecido, con el objetivo de promover una mayor competencia.

El SISCO financia, cuando corresponde, el aporte adicional necesario para completar el capital requerido para una pensión de invalidez o sobrevivencia.

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