La empresa opera 15 librerías (ocho en Lima y siete en provincias) y cuatro centros de distribución en Lima, Trujillo, Cusco y Arequipa. Aunque es más conocida por sus tiendas, el grueso de sus ingresos proviene del negocio B2B: la venta directa a colegios, institutos y universidades, que representa cerca del 90% de sus ventas. Ese canal se apoya en la representación de editoriales como Oxford University Press, Cambridge, Pearson y National Geographic, principalmente para la enseñanza de idiomas.

Tras crecer a doble dígito el año pasado, la firma atiende hoy a unos 700 colegios, segmento en el que concentra su crecimiento. A ello se suma su canal e-commerce, cuyas ventas aumentaron 30% a septiembre frente al año anterior, aunque aún no superan el 12% del total.

“Al contrario de lo que muchas personas piensan, que el libro físico va a desaparecer, se sigue consumiendo de igual forma tanto libros físicos como digitales. Hay una convivencia entre ambos”, explicó.

Roberto Vásquez, gerente general de SBS Librería Inrernacional.

¿Cómo se prepara SBS Librería ante El Niño?

En agosto, la compañía elaboró por primera vez un plan de contingencia para la campaña escolar 2027. Según Vásquez, en episodios anteriores el impacto comercial fue temporal: el inicio de clases se postergaba de marzo a abril y las ventas se desplazaban a los meses siguientes. Esta vez, sin embargo, se anuncia un evento más intenso.

El plan contempla el mantenimiento de techos y canaletas en sus librerías de Chiclayo, Piura, Trujillo e Iquitos, la revisión de seguros e inventarios y, sobre todo, el adelanto de importaciones para contar con stock en todas las regiones.

“Normalmente uno envía los libros en enero o febrero para que estén a disposición de los alumnos, pero si se cierran las carreteras no llegamos. Entonces vamos a tener todo antes de diciembre en todas las regiones”, señaló.

Este mes, además, instalará internet satelital y generadores eléctricos a gasolina en sus locales, y en noviembre realizará un simulacro de desconexión para probar la facturación y las comunicaciones sin energía ni internet local. El plan incluye también víveres y agua para diez días destinados a su personal en regiones. En total, la empresa estima destinar unos US$ 50,000.

El costo de importar es otro frente. La mayor parte de los libros que comercializa se imprime en China, y los fletes internacionales desde ese país casi se han duplicado debido a la subida en el precio de los combustibles. “Ha impactado en los costos de importación”, indicó el ejecutivo. Pese a ello, el ticket promedio en sus librerías se sitúa entre US$ 25 y US$ 30, y las categorías más demandadas son literatura infantil y crecimiento personal.

El ticket promedio en sus librerías se sitúa entre US$ 25 y US$ 30, y las categorías más demandadas son literatura infantil y crecimiento personal.

FIL 2026, ¿Cómo le fue a SBS Librería?

En la última Feria Internacional del Libro de Lima, la primera en el centro de Exposiciones Jockey, SBS Librería optó por un stand más pequeño que en ediciones previas ante la incertidumbre por el cambio de sede. Vásquez asegura que la empresa cumplió el presupuesto que se había fijado, aunque estima que la afluencia cayó de unas 500,000 a 400,000 personas por el cambio de ubicación y las dificultades de acceso.

En los días de feria, sus ventas suben entre 4% y 5%. El ejecutivo no descarta ampliar su espacio el próximo año, siempre que los organizadores confirmen mejoras en los accesos.

Los planes para 2027

En el canal B2C, la cadena prevé abrir dos librerías: una en Lima, donde evalúa volver a La Molina (distrito en el que operó antes de la pandemia), y otra en Ica, mercado que hasta ahora atendía de forma remota.

En el B2B, la apuesta es pasar de vender libros a ofrecer soluciones integrales a los colegios: capacitación docente, asesoría académica, herramientas de evaluación de alumnos y profesores, y certificaciones internacionales. Ese servicio lo administrará su área SBS + Educación, que también organiza el Teacher Development Conference (TDC), evento de capacitación docente que este año pasa por Lima, Arequipa, Trujillo y Cusco.

“Hoy la pregunta ya no es qué libro necesitas. La pregunta es cómo te ayudamos, qué problema tienes y cómo te podemos acompañar en la solución”, sostuvo.

En paralelo, la empresa creó un área de business intelligence y en noviembre prevé definir qué herramienta de Inteligencia Artificial (IA) incorporará, tanto para sus usuarios como a nivel corporativo. Con ese escenario, SBS Librería apunta a crecer entre 10% y 15% en 2027. “Cuando conocemos qué es lo que podría pasar y nos preparamos para ello, podemos mitigar gran parte de esos riesgos”, afirmó Vásquez en relación al fenómeno climático del próximo año.