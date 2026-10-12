La empresa opera 15 librerías (ocho en Lima y siete en provincias) y cuatro centros de distribución en Lima, Trujillo, Cusco y Arequipa. (Foto: SBS Librería Internacional)
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Edgar Velito
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SBS Librería Internacional, la cadena de librerías y distribuidora de contenidos educativos, alista su operación para enfrentar un eventual fenómeno de El Niño sin afectar la campaña escolar 2027. En paralelo, la empresa, que este año cumple 30 años en el país, prepara nuevas aperturas y un cambio en la forma en que atiende a los colegios, adelantó a Gestión Roberto Vásquez, gerente general de la compañía.

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