La espera terminó. La Feria Internacional del Libro de Lima (FIL Lima) 2026 inició su edición número 30 en el Centro de Convenciones Jockey en Santiago de Surco, distrito al cual vuelve tras 17 años.

Fue en el 2009 la última vez que Surco albergó el evento literario; al año siguiente, en 2010, se trasladó al Parque Próceres de la Independencia en Jesús María, recinto el cual se mantuvo como referente de la feria hasta el 2025.

Este año, a propósito de su trigésimo aniversario, la feria ha diseñado un nuevo cronograma y distribución para mejorar la experiencia literaria, así como una serie de actividades y presentaciones.

Este año la feria tendrá 170 stands distribuidos en 14 mil m², un patio de comidas para más de 150 personas y 6 auditorios para presentaciones y actividades. Melisa Pérez García, directora cultural de la Cámara Peruana de Libro, indicó que este año se estima la llegada de 400 mil personas.

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Sobre la feria

El encuentro literario destacó desde las primeras horas como un punto de encuentro del sector librero en el país, promoviendo la interacción con la comunidad y lectores de todas las edades. Además, se evidenciaron mejoras en la infraestructura y los servicios, que en el anterior local eran limitados.

“La mejora que se ve es que ya no hay baños portables. El hecho de que haya baños físicos como una instalación creo que es un punto a favor el tema de los baños, estaban limpios, ordenados”, explicó Cristopher García, un librero y asiduo asistente a la feria desde hace 10 años.

La FIL Lima 2026 se desarrollará desde el 22 de julio al 06 de agosto en el Centro de Convenciones Jockey, desde las 11:00 a.m. hasta las 10:00 p.m.

Los precios van de la siguiente manera:

Lunes a jueves: S/ 7.50.

Fines de semana y feriados: S/ 10.00.

Asimismo, hay tarifas especiales:

Estudiantes y docentes: S/ 5.00.

Ingreso gratuito para niños menores de 5 años, adultos mayores de 65 años y vecinos de Surco (aplica de lunes a jueves, no feriados).

Descuentos adicionales para suscriptores del Club El Comercio y personas con discapacidad acreditadas por Conadis.

Para los que vienen en transporte público, se han dispuesto dos lugares denominados “paraderos FIL Lima” con buses que llevarán a la feria desde el Parque de la Amistad y el centro comercial Jockey Plaza, con salidas cada 15–20 minutos y de retorno.

Por otro lado, si vienes con movilidad propia, el centro comercial Jockey Plaza dispondrá de los estacionamientos, con una tarifa de S/4.90 la hora o fracción.

Primer día de la Feria del Libro de Lima, que se lleva a cabo en el Centro de Exposiciones del Jockey. Fotos: Antonio Melgarejo/ @photo.gec

Inauguración de la FIL

El evento tuvo su inauguración durante la mañana del 22 de julio de 2026 con una alta expectativa. Muchas personas se acercaron desde temprano para asegurar su lugar, aprovechando que por ser primer día la entrada era gratuita previa solicitud en la web de Teleticket.

Sin embargo, hubo algunas incidencias. La organización anunció la disposición de buses que trasladarían a los visitantes hacia el evento desde un paradero ubicado en el estacionamiento del Jockey Plaza y otro en el Parque de la Amistad. Pero, en las primeras horas del día, la información de estos era escasa y no llegaron, lo que provocó que muchos tuvieran que caminar por la vía peatonal de la auxiliar de la Panamericana Sur hasta el recinto.

Dentro del recinto, algunos stands aún estaban cerrados. Sin embargo, horas después se regularizó, así como la disponibilidad de los buses.

“Mi expectativa sobre la feria es que se encuentra distribuida de una manera similar a la de otros años, salvo que en este caso es cuadrado. (…) Creo que debería haber más lugares para poder comer, ya que todo se llena muy rápido”, señaló Merlin Chambi, creador de contenido bibliográfico en “La Biblioteca de Merlin”.

Al mismo tiempo, algunos visitantes señalaron que, pese a la alta expectativa por las novedades anunciadas en la feria, aún era necesario mejorar algunos aspectos para ofrecer una experiencia más completa.

“A las 11 tuve que caminar hasta la fila, donde me dijeron que parqueadores les estaban cobrando a los carros por estar estacionados ahí. (…) Hablando con los libreros me dijeron que habían pasado muchos problemas, como que llegar al lugar era peligroso”, señaló Adrián Célis, estudiante de ingeniería eléctrica asistente a la feria.

Luego de dos horas de haberse abierto al público, la afluencia era claramente mayor en comparación con años anteriores. Los stands de librerías especializadas contaban con su público esperándolo, mientras que otros, como los de las embajadas de Brasil y Costa Rica y el espacio dedicado al país invitado, Ecuador, empezaron a recibir a los asistentes.

Primer día de la Feria del Libro de Lima, que se lleva a cabo en el Centro de Exposiciones del Jockey. Fotos: Antonio Melgarejo/ @photo.gec

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Actividades de la primera semana

Durante la primera semana de la feria, el público podrá disfrutar de presentaciones de libros, conversatorios, homenajes, encuentros con creadores de contenido y conversaciones con diferentes figuras de la literatura nacional e internacional.

Entre lo más resaltante se encuentra:

El jueves 23 de julio, en el Auditorio Martín Adán a las 12:00 p.m., la escritora María José Rosello presentará su libro “Anoka, la niña del mar”, en una actividad organizada por Claraboya Ediciones y el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile.

Más tarde, a las 4:00 p.m., se realizará el taller “Lectura compartida en familia”, a cargo de los Voluntarios BBVA, con el fin de fomentar el hábito de la lectura en familia.

El viernes 24, a las 6:00 p.m., las escritoras Gloria Susana Esquivel y Alejandra Costamagna participarán en el conversatorio “Las formas de no pertenecer”, organizado por la Cámara Peruana del Libro en el Auditorio Laura Riesco.

A su vez, el sábado 25 de julio, el Auditorio Blanca Varela será centro de diferentes actividades. A las 12:00 p.m., Editorial Bruño presentará el espectáculo musical de los Hermanos Paz, con la participación de Jorge Cruz, Andrea Paz y Claudia Paz.

Luego, a las 2:00 p.m., el creador de contenido Chuy Mine presentará su libro “Multiverso Chuy Mine”, en una actividad organizada por Penguin Random House Grupo Editorial.

Finalmente, la jornada cerrará a las 5:00 p.m., con la presentación de “Los golpistas”, el más reciente libro del escritor y periodista Jaime Bayly, organizada por la Distribuidora de Libros Heraldos Negros.

Cerrando el fin de semana, el domingo 26 de julio, desde las 2:00 p.m., la Cámara Peruana del Libro organizará el VI Encuentro Internacional de Bookfluencers en el Auditorio Blanca Varela, donde se reunirán creadores de contenido especializados en literatura para dialogar sobre el impacto de las comunidades lectoras en el entorno digital.

Ese mismo día, a las 4:00 p.m. el Auditorio José María Arguedas será escenario del homenaje “En honor a Oswaldo Chanove”, premio FIL Lima 2026, que contará con la participación de Alonso Ruíz Rosas, Arturo Higa, Ricardo Muguerza y el mismo Oswaldo Chanove.

Por otro lado, el lunes 27 de julio, a las 2:00 p.m., representantes de la organización Saber Guild ofrecerán el taller “Entrenamiento Padawan para niñas y niños”, una actividad inspirada en el universo de Star Wars organizada junto con la Cámara Peruana del Libro en el Auditorio Blanca Varela.

La programación continuará el martes 28 de julio con uno de los homenajes centrales de la feria. A las 8:00 p.m., la Cámara Peruana del Libro y el Grupo Editorial Peisa rendirán homenaje al escritor Alfredo Bryce Echenique en el Auditorio Blanca Varela, en una ceremonia que contará con la participación de Fernando Iwasaki, Eva Valero Juan y César Ferreira. Como cierre de la jornada, a las 9:30 p.m., se disfrutará de música criolla a cargo de Carlos Ardiles en homenaje al autor.

Finalmente, el jueves 30 de julio, a las 6:00 p.m., el escritor argentino Eduardo Sacheri y la periodista Katherine Subirana conversarán sobre los desafíos de adaptar la literatura al lenguaje audiovisual en el conversatorio “¿Qué pierde y qué gana una historia en el cine?”, organizado por la Cámara Peruana del Libro en el Auditorio Martín Adán.

Asimismo, a las 6:30 p.m., la escritora argentina Agustina Bazterrica presentará su novela “Diecinueve garras y un pájaro oscuro” en el Auditorio Blanca Varela, en una actividad organizada por Penguin Random House Grupo Editorial.