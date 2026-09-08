El comercio electrónico en Perú continúa ganando escala. Durante el primer semestre de 2026, las ventas online alcanzaron los US$ 19,300 millones, lo que representa un crecimiento de 50,4% frente al mismo periodo de 2025, según datos del Observatorio Ecommerce de la Cámara Peruana de Comercio Electrónico (CAPECE).

El avance también se refleja en la actividad de los consumidores. Entre enero y junio se realizaron más de 1,000 millones de transacciones, un incremento de 49% interanual. En ese periodo, unos 24,3 millones de peruanos, equivalentes al 60% de la población, realizaron compras por internet.

Uno de los cambios que viene tomando fuerza es el mayor peso de las provincias. Estas concentran actualmente el 55% de los compradores online y el 35% del volumen de ventas, aunque CAPECE señala que la frecuencia de compra y el ticket promedio todavía son menores que en Lima.

El comercio electrónico superó las 1,000 millones de transacciones durante los primeros seis meses del año, 49% más que en el mismo periodo de 2025. (Foto referencial: Pexels)

Bienes y servicios digitales lideraron el ecommerce peruano

Por categorías, los bienes y servicios digitales se consolidaron como el principal componente del ecommerce peruano, con una participación de 44.8% y ventas por aproximadamente US$ 8,700 millones. El retail representó 30.2% del mercado, mientras que turismo concentró el 25%.

El crecimiento, además, está siendo impulsado por categorías vinculadas a servicios, entretenimiento y consumo recurrente. Juegos y apuestas a distancia lideraron la expansión, con un aumento de 159%, seguidos por games, con 110%, y pasajes terrestres, con 105%. CAPECE relaciona el salto de las apuestas y juegos con el efecto del Mundial de Fútbol 2026.

La expansión de la demanda digital también viene acompañada por una mayor cantidad de negocios que venden por internet. En el primer semestre, el país alcanzó 937,610 comercios con presencia online, frente a 812,603 registrados en 2025. La cifra equivale a aproximadamente el 28% de las empresas económicamente activas del país.

Cambio en los hábitos de pagos

Sin embargo, la digitalización de los negocios no necesariamente pasa por contar con una tienda virtual propia. CAPECE estima que unos 701,000 comercios operan mediante social commerce, utilizando redes sociales y billeteras digitales para vender y cobrar. Esto convierte a estos canales en una de las principales puertas de entrada al comercio electrónico para empresas y emprendimientos.

En los pagos también se observa un cambio en los hábitos. Las billeteras digitales concentran el 37.6% del volumen de ventas online y son todavía más relevantes por número de operaciones, con 60.7% del total. En paralelo, los pagos en efectivo continúan perdiendo participación dentro del ecosistema digital.

Pese al fuerte crecimiento del mercado, el consumidor está realizando compras de menor valor. El ticket promedio cayó 5.3%, de S/190 en 2025 a S/180 en el primer semestre de 2026. Para CAPECE, esta reducción responde a una mayor frecuencia de transacciones y a la expansión del ecommerce hacia categorías de menor valor, lo que refleja un consumidor más activo dentro de los canales digitales.