Ventas crecieron más de 276% se utilizaron 3.5 millones de tarjetas en e-commerce. Foto: IAB Perú
Ventas crecieron más de 276% se utilizaron 3.5 millones de tarjetas en e-commerce. Foto: IAB Perú
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Redacción Gestión
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el cual se trata del mayor crecimiento observado en las campañas realizadas en julio en los últimos seis años.

en comparación con la edición de abril de 2025. Además, 54% de esas tarjetas compró únicamente durante la semana del CyberWow.

El gasto promedio de los consumidores aumentó más de 25%, pasando de S/155 a S/194.

. Le siguen las agencias de viajes con 393%; moda con 387%; tecnología con 333%; y tiendas online con 218%.

“El CyberWow (...) representa una vitrina nacional de confianza donde las marcas consolidadas y mypes convergen bajo estándares oficiales de comercio seguro”, destacó Beatriz Hernández, directora ejecutiva de la asociación IAB Perú.

Cabe recordar que la segunda edición del CyberWow reunió a más de 250 marcas oficiales y concentró más de 1,500 ofertas activas dentro del ecosistema digital.

El gasto promedio de los consumidores aumentó más de 25%, pasando de S/155 a S/194. Foto: Andina.
El gasto promedio de los consumidores aumentó más de 25%, pasando de S/155 a S/194. Foto: Andina.

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