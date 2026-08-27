La segunda edición del CyberWow 2026 registró un aumento de más de 276% en el volumen de ventas frente a las cuatro semanas anteriores, el cual se trata del mayor crecimiento observado en las campañas realizadas en julio en los últimos seis años.

Durante la campaña, más de 3.5 millones de tarjetas realizaron transacciones en comercio electrónico, lo que representó un crecimiento de 47% en comparación con la edición de abril de 2025. Además, 54% de esas tarjetas compró únicamente durante la semana del CyberWow.

El gasto promedio de los consumidores aumentó más de 25%, pasando de S/155 a S/194. El resultado refleja una mayor actividad de compra durante la campaña digital.

Las tiendas por departamento fueron la categoría que presentaron un mayor dinamismo, con un crecimiento de 414%. Le siguen las agencias de viajes con 393%; moda con 387%; tecnología con 333%; y tiendas online con 218%.

“El CyberWow (...) representa una vitrina nacional de confianza donde las marcas consolidadas y mypes convergen bajo estándares oficiales de comercio seguro”, destacó Beatriz Hernández, directora ejecutiva de la asociación IAB Perú.

Cabe recordar que la segunda edición del CyberWow reunió a más de 250 marcas oficiales y concentró más de 1,500 ofertas activas dentro del ecosistema digital.