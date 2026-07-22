Durante el primer semestre, las ventas de Perulibre crecieron entre 22% y 25%, un ritmo que Casas atribuye, en parte, a la incertidumbre política. (Foto: Buscalibre)
Durante el primer semestre, las ventas de Perulibre crecieron entre 22% y 25%, un ritmo que Casas atribuye, en parte, a la incertidumbre política. (Foto: Buscalibre)
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Ani Lu Torres
mailAni Lu Torres

Mientras Buscalibre afina los últimos detalles de su stand de 200 metros cuadrados para la Feria Internacional del Libro de Lima (FIL 2026) -que se inaugura hoy-, donde exhibirá más de 23.000 títulos, también prepara un proyecto tecnológico que podría tener al Perú como uno de sus mercados piloto en el mediano plazo, adelanta Luis Felipe Casas, country manager de Buscalibre Perú.

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