La librería online, que reúne un catálogo de 10 millones de libros, llegó al país en 2018. Tras registrar crecimientos anuales de tres dígitos hasta el 2021, la compañía entró en una etapa de consolidación, con incrementos de ventas de hasta 35%. Para este 2026, sin embargo, el panorama es más desafiante.

Durante el primer semestre, las ventas crecieron entre 22% y 25%, un ritmo que Casas atribuye, en parte, a la incertidumbre política. Aunque mantiene la expectativa de cerrar el año con un crecimiento cercano al 35%, reconoce que la evolución del fenómeno El Niño podría moderar ese resultado.

“Viendo las cifras, esperamos un crecimiento importante en Lima y Callao, que representan el 78% de nuestras ventas. Sin embargo, el otro 22%, que proviene de provincias, podría verse afectado dependiendo de la intensidad del fenómeno El Niño, debido al encarecimiento de las rutas y de la logística”, explica.

Un 35% de las ventas de Buscalibre son debido a libros de la categoría autoayuda y desarrollo personal.

¿Cómo “lee” el panorama el country manager de BuscaLibre?

Más allá de las ventas, Buscalibre también se ha convertido en un termómetro de los intereses de los lectores peruanos. Según Luis Felipe Casas, las novelas juveniles y el drama continúan liderando las preferencias —especialmente entre mujeres de 13 a 40 años—. Les siguen los libros de desarrollo personal, mientras que la mayor sorpresa del año ha sido el crecimiento de los títulos sobre geopolítica, una tendencia que atribuye al mayor interés por comprender un contexto internacional marcado por tensiones como las de Estados Unidos y China.

Precisamente, inspirado en el impacto que han tenido los libros de desarrollo personal, el ejecutivo adelanta que la compañía anunciará en los próximos días un proyecto que contempla la instalación de microbibliotecas en distintas zonas del país.

“Creo que hace falta que esta categoría llegue a más personas. Son libros que transmiten la idea de que, sin importar dónde estés, tienes la capacidad de cambiar tus circunstancias”, sostiene.

Innovación basada en datos

Como una librería digital presente en varios países de la región, la plataforma también está en un proceso constante de experimentación. De acuerdo a su country manager en Perú, se han realizado pruebas A/B para medir cómo pequeños ajustes en el diseño, la navegación o las recomendaciones influyen en el comportamiento del usuario. Mientras un grupo de clientes visualiza una versión del sitio web, otro interactúa con una alternativa distinta. El objetivo es identificar qué cambios logran convertir un mayor número de visitas en compras.

Aunque muchas de esas mejoras generan incrementos marginales en la tasa de conversión, Casas explica que, por el volumen de tráfico que maneja la plataforma, incluso pequeñas variaciones tienen un impacto significativo en el negocio. Además de evaluar la conversión, la empresa también analiza indicadores como el ticket promedio de compra, el desempeño de las recomendaciones personalizadas y la efectividad de su programa de fidelización, que permite acumular puntos y acceder a beneficios según el nivel de membresía.

¿Cuál será el siguiente paso? Incorporar inteligencia artificial a esa experiencia. La empresa desarrolla, desde su área tecnológica centralizada en Chile, un chat conversacional que permitirá a los usuarios pedir más que recomendaciones de libros de acuerdo con su estado de ánimo, sus intereses o los temas que deseen explorar, en una experiencia similar a la personalización que ofrecen plataformas como Amazon.

“Hoy tenemos un recomendador de libros, pero queremos que el cliente pueda conversar con la plataforma. Sin embargo, toda inteligencia artificial responderá primero a la riqueza de datos que le entregues”, afirma Casas.

Por ello, en una primera fase, la compañía trabaja en enriquecer la metadata de su catálogo de más de 10 millones de títulos. El objetivo es incorporar información mucho más detallada —como categorías, edición, idioma, número de páginas, contenidos y otros atributos— para que la IA pueda interpretar mejor cada consulta y ofrecer recomendaciones más precisas.

“De poco sirve tener 10 millones de libros si solo conocemos el título y el autor. La calidad de las respuestas dependerá de la profundidad de la información que tenga cada libro”, explica.

Este proyecto, que se pondrá en marcha, podría tener al Perú entre los mercados donde se realicen pruebas piloto junto con Chile.

Aunque Casas recuerda también que no todas las iniciativas llegan a consolidarse. Una de ellas fue una alianza con Tambo para ampliar los puntos de recojo de pedidos. Sin embargo, el piloto reveló que, en muchos casos, recoger un libro en una tienda de conveniencia terminaba siendo más costoso para el cliente que recibirlo directamente en su domicilio, por lo que el proyecto fue descartado.

FIL 2026

Pese a un contexto marcado por la incertidumbre económica y climática, Buscalibre incrementará este año el tamaño de su stand de 140 m² a 200 m² y llevará más de 23.000 títulos, un 60% más que en la edición anterior.

Lima, 19 de julio del 2025 En el segundo día de la Feria Internacional del Libro, miles de personas asisten a los diferentes stands para visitar a autores y librerías comerciales. Fotos: Antonio Melgarejo/ @photo.gec

Casas asegura que la compañía llega mejor preparada tras la experiencia del año pasado. Además de ampliar la oferta de libros, el stand incluirá firmas de autores y diversas actividades para atraer a los visitantes.

Sin embargo, el ejecutivo reconoce que el cambio de sede de la FIL al Centro de Exposiciones del Jockey representa un reto. Aunque considera que el recinto ofrece mejores instalaciones, advierte que el acceso y el estacionamiento podrían convertirse en un factor determinante para la asistencia del público.

Por otro lado, aunque también reconoce que la inteligencia artificial ya comienza a transformar la industria del libro —desde la aparición de títulos generados automáticamente hasta nuevas herramientas de recomendación—, Casas cree que el mercado terminará diferenciando el contenido creado por personas del producido íntegramente por algoritmos.

“Creo que cuando entremos a una tercera etapa. Habrá una reacción del mercado hacia contenidos más auténticos, más humanos. Como ocurre en otras industrias, ya vemos la aparición de libros creados con inteligencia artificial, pero pienso que los lectores volverán a valorar aquello que transmite una experiencia o una mirada genuina”, sostiene.

Para el ejecutivo, la IA no reemplazará el criterio editorial, sino que elevará el valor de las obras capaces de ofrecer una perspectiva original en un entorno donde el contenido generado automáticamente será cada vez más abundante.