Las empresas buscan cada vez más ejecutivos capaces de liderar procesos de transformación digital.
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Dax Canchari Reyes
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Tradicionalmente, la experiencia profesional y los títulos universitarios figuraban entre los principales requisitos para acceder a posiciones de liderazgo. Hoy, el avance de la inteligencia artificial está llevando a las empresas a revisar esos criterios y a poner la mirada en nuevas competencias vinculadas con adaptación, análisis y tecnología. ¿Qué tan extendido es el uso de inteligencia artificial (IA) en las organizaciones y cómo está cambiando el perfil de los ejecutivos que buscan las compañías?

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