El gigante indio de los servicios informáticos Tata Consultancy Services (TCS) declaró este martes que prevé reducir sus contrataciones e incorporar “medio millón de agentes de IA” en la empresa.

Al igual que sus competidores, el grupo con sede en Bombay, líder de los servicios informáticos en India, se enfrenta desde hace algunos años a una menor demanda debido a las incertidumbres geopolíticas, la fuerte inflación y el auge de la inteligencia artificial (IA) generativa.

“El día en que la empresa cuente con medio millón de agentes de IA no está lejos”, declaró el martes el presidente de TCS, Natarajan Chandrasekaran, durante la junta general anual del grupo, y añadió que los empleados y los agentes de IA trabajarán juntos.

“¿Conducirá eso necesariamente a una disminución de las contrataciones? Absolutamente. La empresa ya no contratará al mismo número de personas que antes”, afirmó.

Chief Executive Officer and Managing Director of Tata Consultancy Services (TCS), K. Krithivasan attends a press conference to announce company's Q4 earnings, in Mumbai on April 10, 2025. (Photo by Indranil Mukherjee / AFP)

El presidente de TCS hizo estas declaraciones casi un año después de que su grupo suprimiera 12,000 puestos de trabajo aunque también destacó que el creciente uso de la IA también ofrece “más oportunidades”, lo que desembocará en un fuerte aumento de las necesidades de “nuevos talentos”.

Varias empresas indias de subcontratación informática, entre ellas TCS, han incrementado sus inversiones en herramientas de IA y en formación, con la esperanza de lograr nuevos contratos y reducir sus costos mejorando su eficiencia operativa.