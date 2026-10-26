La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados verá el proyecto de ley que plantea derogar la Ley 31810, que permite al presidente de la República en ejercicio despachar virtualmente desde el exterior.

Según la agenda del grupo parlamentario, la iniciativa será sustentada por el diputado Fernando Alberto García Huby (Bancada de Buen Gobierno), autor de la propuesta.

La sesión se realizará a partir de las 2:00 p. m. en la sala Miguel Grau Seminario este lunes 26 de octubre.

La iniciativa propone dejar sin efecto la Ley 31810, que modificó la Ley 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, respecto al encargo del despacho de la Presidencia de la República.

Durante su intervención, García Huby presentará los argumentos que sustentan su propuesta ante los integrantes de la comisión, como parte del tratamiento de la iniciativa legislativa.

Cabe recordar que la iniciativa propone derogar la normativa que permite al presidente de la República mantener a su cargo el despacho presidencial mediante tecnologías digitales cuando sale del país y no existen vicepresidentes en ejercicio.