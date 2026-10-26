Comisión de Constitución verá proyecto que busca derogar norma sobre despacho presidencial remoto. Foto: Hugo Pérez /@photo.gec
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Redacción Gestión
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, que permite al presidente de la República en ejercicio despachar virtualmente desde el exterior.

(Bancada de Buen Gobierno), autor de la propuesta.

La sesión se realizará a partir de las 2:00 p. m. en la sala Miguel Grau Seminario este lunes 26 de octubre.

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, respecto al encargo del despacho de la Presidencia de la República.

Durante su intervención, García Huby presentará los argumentos que sustentan su propuesta ante los integrantes de la comisión, como parte del tratamiento de la iniciativa legislativa.

cuando sale del país y no existen vicepresidentes en ejercicio.

El diputado Fernando García Huby sustentará la propuesta este lunes 26 de octubre, durante la sesión programada por el grupo parlamentario. (Foto: GEC)
El diputado Fernando García Huby sustentará la propuesta este lunes 26 de octubre, durante la sesión programada por el grupo parlamentario. (Foto: GEC)

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