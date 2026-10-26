Jefa de asesores del Mindef es investigada por presuntas contrataciones “fantasma” en Emilima. Foto: Cuarto Poder
Jefa de asesores del Mindef es investigada por presuntas contrataciones “fantasma” en Emilima. Foto: Cuarto Poder
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

de colusión agravada y organización criminal.

Según reveló Cuarto Poder, la Fiscalía la señaló como presunta cabecilla de una red que habría contratado proveedores para servicios no realizados en la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima (Emilima).

Los hechos investigados se habrían realizado en su gestión como gerente general de Emilima, cargo para el que fue designada en 2019.

“Lo que se le imputa es específicamente haber aprobado en el cargo de gerente general de Emilima los vouchers de pago de todos los trabajadores o locadores en ese entonces contratados por las diversas áreas especializadas”, indicó su abogado, Roberto Robles.

Uno de los casos es el de Cinthya Cavero González, quien habría accedido a una contratación mediante Yasmín Sevilla Nieto, amiga de Manturano.

Un audio entregado por un aspirante a colaborador eficaz y emitido por el dominical, se escucha que Cavero y Sevilla conversan sobre qué declarar ante la Fiscalía.

La investigación también incluyó a Pedro Gamio Felipa, esposo de Manturano, por su presunta intervención en la contratación de determinados locadores.

para sustentar su hipótesis sobre el funcionamiento de la presunta red.

Cabe precisar que Manturano tiene una relación cercana con el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde Llosa. La funcionaria está afiliada a Libertad Popular, participó en actividades de su campaña y figuró como apoderada de cuatro de sus empresas: Belaúnde Llosa SAC, Corporación Belaúnde SAC, Inmobiliaria El Sol Tumbes 2 SAC e Inmobiliaria Ferimar SAC.

Respuesta de la acusada

Tras la difusión del reportaje, en una carta remitida a Cuarto Poder, Manturano invocó su presunción de inocencia ante lo revelado.

En el documento, sostuvo que la Fiscalía calificó de manera “artificiosa” el caso como organización criminal para mantener vigente la investigación hasta por nueve años.

En tanto, su abogado indicó que su patrocinada guardará silencio ante las citaciones fiscales.

La Fiscalía señala a Maritza Manturano como presunta cabecilla de una red que habría contratado a 22 locadores por servicios no realizados en la empresa municipal. Foto: Cuarto Poder
La Fiscalía señala a Maritza Manturano como presunta cabecilla de una red que habría contratado a 22 locadores por servicios no realizados en la empresa municipal. Foto: Cuarto Poder

TE PUEDE INTERESAR

Congreso verá proyecto que busca eliminar que presidenta despache virtualmente desde el exterior
La SIP alerta que las amenazas contra los periodistas han aumentado en Perú
Exportaciones de joyería peruana se desploman 58.5% por caída de ventas a Estados Unidos

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.