La actual jefa del Gabinete de Asesores del Ministerio de Defensa (Mindef), Maritza Manturano Castro, afronta una investigación por los presuntos delitos de colusión agravada y organización criminal.

Según reveló Cuarto Poder, la Fiscalía la señaló como presunta cabecilla de una red que habría contratado proveedores para servicios no realizados en la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima (Emilima).

Los hechos investigados se habrían realizado en su gestión como gerente general de Emilima, cargo para el que fue designada en 2019. La tesis fiscal comprende la contratación de 22 presuntos locadores “fantasmas” y más de 200 órdenes de servicio. De acuerdo con la carpeta fiscal, Manturano habría supervisado que los gerentes de línea facilitaran las contrataciones cuestionadas.

“Lo que se le imputa es específicamente haber aprobado en el cargo de gerente general de Emilima los vouchers de pago de todos los trabajadores o locadores en ese entonces contratados por las diversas áreas especializadas”, indicó su abogado, Roberto Robles.

Uno de los casos es el de Cinthya Cavero González, quien habría accedido a una contratación mediante Yasmín Sevilla Nieto, amiga de Manturano. Según la Fiscalía, Cavero habría simulado la prestación del servicio y entregado el dinero recibido, descontado el pago correspondiente a la Sunat, a Sevilla, quien a su vez lo habría transferido o entregado a la entonces gerente general.

Un audio entregado por un aspirante a colaborador eficaz y emitido por el dominical, se escucha que Cavero y Sevilla conversan sobre qué declarar ante la Fiscalía.

La investigación también incluyó a Pedro Gamio Felipa, esposo de Manturano, por su presunta intervención en la contratación de determinados locadores.

El reportaje señaló que la Fiscalía cuenta con testimonios, conversaciones y material aportado por aspirantes a colaboradores eficaces para sustentar su hipótesis sobre el funcionamiento de la presunta red.

Cabe precisar que Manturano tiene una relación cercana con el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde Llosa. La funcionaria está afiliada a Libertad Popular, participó en actividades de su campaña y figuró como apoderada de cuatro de sus empresas: Belaúnde Llosa SAC, Corporación Belaúnde SAC, Inmobiliaria El Sol Tumbes 2 SAC e Inmobiliaria Ferimar SAC.

Respuesta de la acusada

Tras la difusión del reportaje, en una carta remitida a Cuarto Poder, Manturano invocó su presunción de inocencia ante lo revelado.

En el documento, sostuvo que la Fiscalía calificó de manera “artificiosa” el caso como organización criminal para mantener vigente la investigación hasta por nueve años.

En tanto, su abogado indicó que su patrocinada guardará silencio ante las citaciones fiscales.