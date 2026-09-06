El Gobierno reforzará la seguridad del penal El Milagro. (Foto: Andina)
El Gobierno reforzará la seguridad del penal El Milagro. (Foto: Andina)
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Redacción Gestión
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El penal El Milagro de Trujillo, La Libertad, se convertirá en el primero del Perú en contar con un nuevo sistema tecnológico de alta seguridad.

En detalle, el Ministerio de Defensa (Mindef), liderado por Rafael Belaúnde, desplegará tecnología de ondas milimétricas, rayos X y detectores de metales, además de personal militar en los exteriores del establecimiento.

“Como salió publicado el sábado, se ha aprobado un decreto supremo que faculta a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional en el refuerzo de los perímetros de los penales hasta doscientos metros”, recordó el titular de la cartera ante la prensa.

La finalidad, aseguró, es que no ingresen celulares, chips, ni antenas que facilitan la comunicación.

Estamos llevando al penal El Milagro, en Trujillo, tres equipos de alta tecnología: un equipo de ondas milimétricas, un detector de metales y un equipo de rayos X. Van a ser considerados para sumarse a los equipos que hoy ya tenemos, pero que no están operativos. A través del ministro [de Justicia] Ernesto Álvarez Miranda y el nuevo jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), estamos coordinando para asegurarnos de que todos los equipos de seguridad que existen en los penales estén operativos”, precisó.

Lo otros centros penitenciarios en lista son Challapalca (Tacna), Cochamarca (Pasco), Miguel Castro Castro y Ancón I (Lima).

Exteriores del penal El Milagro. (Foto: difusión)
Exteriores del penal El Milagro. (Foto: difusión)

Derechos bajo protección

En la publicación oficial, el Poder Ejecutivo sostuvo que la intervención busca enfrentar a las organizaciones criminales que continúan dirigiendo actividades delictivas desde el interior de los penales hacia el exterior.

Según el Gobierno, los cinco establecimientos penitenciarios incluidos en la declaratoria concentran cerca del 50% de los internos vinculados a organizaciones criminales.

Cabe resaltar que, aunque la declaratoria permite restringir determinados derechos en el perímetro establecido, durante el estado de emergencia deberán respetarse los derechos a la vida, la integridad personal, la salud, la defensa y el debido proceso, de acuerdo con la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

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